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Başkan Doğan, “Gelecekten, yavrularımızdan çok umutluyum”

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Başkan Doğan, “Gelecekten, yavrularımızdan çok umutluyum”
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın okullara ve öğrencilere yönelik ziyaretleri devam ediyor.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Türkan Dereli İlköğretim Okulu'nu da ziyaret ederek okul müdürü Alper Yazıcı, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Belediye Başkanı Doğan, onların istek ve şikayetlerini dinledi. Öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim görmeleri için her türlü yatırımı yaptıklarını belirten Başkan Doğan, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren asli görevimiz olmamasına rağmen eğitim bizim öncelikli konularımızdan oldu. İzmit Belediyesi olarak, çağdaş ülkeler yarışında eğitimli ve tabi ki sağlıklı olan ülkeler her zaman daha şanslı olduğunu biliyor ve bu doğrultuda önceliklerimizi belirliyoruz" dedi.

Son 8 yıl içinde 70'dan fazla okula çok amaçlı salon, kütüphane, öğretmenler odası, veli bekleme yerleri, anaokulu ve çevre düzenlemesi yaptıklarını belirten Başkan Doğan, "Ortaokul birinci sınıflarımıza 50 bin bisiklet dağıttık. Geçtiğimiz yılda ilk defa şehrimizdeki tüm öğretmenlerimize bisiklet hediye ettik. Bisiklet kullanmayı bilmeyenler için bisiklet eğitim pistimizi açtık. Yine İzmit'teki tüm 4. sınıf öğrencilerine 5 bin basketbol topu verdik. Yaz aylarında çocuklarımız hem yüzme öğrensinler hem de güzel zaman geçirsinler diyerek yüzme havuzları kurduk. Türkiye'de ilk defa kurduğumuz Okul Hizmet Masasını kurarak okullardaki eksik ve aksaklıkları gideriyoruz. Etüt merkezlerimizi, İZMEK kurslarımızı açarak çocuklarımızın okul sonrasında faydalı zaman geçirmeleri için imkanlar sağladık. Kısacası okullarımız için saymakla bitiremediğimiz hizmetler yaptık" diye konuştu.

Başkan Doğan son olarak, "Biz, eğitim için harcanan her kuruşu geleceğe yapılan yatırım olarak görüyoruz. Tarihinde ilk defa eğitime ayrılan bütçe Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde ve sayesinde ilk sıralarda yer aldı. Çocuklarımız geleceğin öğretmenleri, doktorları, belediye başkanları, başbakanları ve cumhurbaşkanları olacaklar. Ben gelecekten, yavrularımızdan çok umutluyum. Öğretmenlerimize de böylesi pırıl pırıl nesiller yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan daha sonra öğrencilerle birlikte şarkı söyleyerek okuldan ayrıldı.

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