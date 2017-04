Başkan Doğan: “Gençlerimize güveniyor ve gurur duyuyorum”

İlk kez oy kullanacak gençlerle bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, seçilme yaşının 18’e indirilmesiyle ilgili maddeyi sonuna kadar desteklediğini ifade ederek, “Gençlerimize güveniyor ve onlarla gurur duyuyoruz” dedi.

AK Parti İzmit İlçe SKM kapsamında Güçlü Genç Liderler ev sahipliğinde düzenlenen programda AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya geldi. Yahya Kaptan Lalezar Kafe’de gerçekleştirilen programa İzmit İlçe Yöneticisi Aykut Sunar, Dernek Başkanı Ersel Kaçar, Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Eren Petekçi ve çok sayıda genç katıldı. Yoğun katılımın sağlandığı programda, gençler Başkan Doğan ve Yılmaz’ı büyük bir ilgiyle dinledi.

HER ZAMAN GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ

Programın açılış konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “İzmit Belediyesi genç dostu bir belediye. Genciz birimimiz var. Genciz birimimizle tanışmanızı arzu ediyoruz. Sanatsal, kültürel her türlü projenize açığız. Üniversiteli kulüplerimizle çalışıyoruz. Yakında sizin için Üniversiteli pazarımızı açacağız. Orada sosyal faaliyet alanları, ticaret yapmak isteyenler için yerler olacak. Girişimcilik ruhu gelişsin diye, Genç Girişimciler Merkezi’mizi açtık. Biz her zaman gençlerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi.

Gençlere her konu da destek verdiklerini belirten Başkan Doğan, “Bizler millet olarak gençlerimize her zaman güvendik. Osmanlı tarihinde, Selçuklu tarihinde, hep gençleri yetiştirmiş ve başa getirmişler. Biz gençlerimizi yeterince, hayatın içinde tutup, kendi ülkelerine daha fazla katkı sağlamalarına destek veremiyoruz. 18 Yaşına giren gençlerimiz her şeyden sorumlu oluyor. Ehliyet alabiliyorlar, oy kullanabiliyorlar, asker yapıyoruz. Seçilme konusunda, ‘Sen bekle, çocuksun’ diyoruz. Yapamaz diyorlar.İllaki 18 yaşında olacak diye bir şey yok. O bir ufuktur, güvendir. Belli bir noktaya geleceksiniz, tanınacaksınız, mücadele vereceksiniz. Genç kardeşlerimiz mecliste olsa, Türkiye’de 7.5 milyon genç var, onları temsil etse, önergeler verse kötü mü olur? Onların düşünceleri, önerileri ülke için katkı olmaz mı? Gençlere yönelik olan bu anayasa maddesini sonuna kadar destekliyorum. Mustafa Kemal Atatürk, Avrupa’da seçme ve seçilme hakkı verilmemişken, Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermiştir. Biz insanımıza güvenelim. Biz gençlerimize güveniyoruz ve gurur duyuyoruz” diye konuştu.

ONLARIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE

Avrupa Konseyi Yerel yönetimler Asamblesiyle ilgili konuşmasına devam eden Başkan Doğan, “Asil üye olarak Türkiye’yi temsil ediyorum. Türkiye’de kayyum atamalarıyla ilgili Avrupa bununla çok ilgileniyor. Bunun sonucunda Türkiye’ye karşı, her toplantıda, Türkiye konuşulur. Türkiye’yi kendine rakip olarak gören, Türkiye’nin büyümesinden rahatsız olan ülkeler, Fransa, Hollanda, Belçika konuşur. Son toplantıda da kayyum atanan belediyeler gündeme geldi. Bilip bilmeden, bir rapor hazırlamışlar. Genel Kurulda 35 konuşmacıdan 30 tanesinden fazlası Türkiye’ye karşı inanılmaz suçlamalar içerisinde, söz birliği yapmış gibi saldırdılar. Çifte standart uyguladıklarını söyledik. Almanya, Hollanda, Belçika’da PKK’nın her türlü faaliyetine göz yumuyorsunuz dedik. Hayır için kapı kapı dolaşıyorlar. Ama bizim yetkililerimizi sahaya bile çıkartmıyorlar. Hollanda’da bizim Bakanımızı Konsolosluğun kapısından çevirdiler. Bunu protesto eden gençlerimizi copladılar, köpeklerini üstlerine saldılar. Bizim bizden başka dostumuz yok. Farklı siyasi görüler içerisinde olabiliriz ama ayrı gayrı yok. Aile içerisinde olaylar gibidir. Ama kapıyı açtığımız zaman birliğimizi beraberliğimizi korumak zorundayız. Dışarıda Türkiye’yi yok etmek isteyen bir Avrupa var. Bunu yüzyıllardır yapmaya çalışıyorlar. Filistin’den itibaren geliyorlar, sınırımıza kadar geldiler. Onların gözü Türkiye’de bu yüzden birliğimizi beraberliğimizi koruyacağız” diye konuştu.

BİR GÜN İÇİNİZDEN BİRİ BAŞKAN OLACAK

PKK ve HDP’nin hayır kampanyası yürüttüklerini belirten Başkan Doğan, “Kayyuma gittiğim yerlerde, şuanda PKK, HDP hayır kampanyaları yapıyor. Batı hayır için ellerinden geleni yapıyor. Bunlar Türkiye’nin daha güçlü olması için mi yapıyorlar. Bu iş Türkiye’nin milli bir konusu olmuştur. Batı bu kadar bu işin içine giriyorsa, bölücüler bu işin içine giriyorsa ben sadece bir soru işareti koyarım. En doğru kararı vicdanınız verir. Biz size güveniyoruz, sizi seviyoruz. Siz bizden hep daha iyisiniz, kendinize güvenin. Bir gün olarak içinizden birisi Başkan olarak konuşacak. Donanımlı, bilgili çağı bilen ama değerleriyle de barışık güçlü bir geleceğimiz olsun. Sizler yarının ana aktörleri olacaksınız. Biz her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

SİYASETİN BU DİLİ YANLIŞ

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ise konuşmasında, “Bugünün gençlerinin gönlünü almak için yaptığımız bir manevra değil. Biz gençlerimizin siyasette önünü açmak istiyoruz. Bunu aslında CHP’li arkadaşlar da istedi. Bununla ilgili kanun teklifleri var. Seçilme yaşının siyaset önünde bir yasak olduğunu kendileri ifade ediyorlar. Bu yasanın kalkmasının, seçilme yaşının 18’e inmesi hususunda CHP kanun teklifi vermişti. Siyaset bu meseleyi manipüle edip, gençlerimizin vicdanını yaralıyor. Çoluk çocuğu siyasete sokacaksınız diyerek, saldırılara maruz kalıyoruz. Siyasetin bu dili yanlış. 18-25 yaş arasındaki gençlerimizin siyaset yasağını kaldırmış olmuyoruz. Her alanda varlıklarını gösterecekler. Gençlerimizin enerjisi, dinamizmini, bütün heyecanını biz siyasete taşımak istiyoruz. Burada sizin bulunmanız, gençlerin şimdiden Türkiye’ye neler katacağını göstermeye başladı. Gençlerimiz artık siyasete, devlet meselelerine, ilgi duymaya başladı. Gençlerimiz teknolojiyi kullanıyorlar ama ülkesiyle, çevresinin sorunlarıyla ilgileniyorlar” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Yılmaz konuşmasının devamında, “Biz bu değişiklikle 1982 darbe anayasasının, 18 kez değişiklik yapılan, yamalı bohçaya dönen bu anayasayı değiştiriyoruz. Bu sistemle Türkiye daha fazla yol alamaz diyoruz. Demokratik, millet egemenliğine açık, darbe ve müdahalelere kapalı bir sistemi milletimizin önüne getiriyoruz. Yasama, yürütme ve yargının sağlam temellere oturtulması ve birbirinden bağımsız çalışması gerekiyor. Bu getirdiğimiz sistemde güçler ayrılığı hayata geçiyor” şeklinde konuştu.