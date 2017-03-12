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Başkan Doğan, 'Herkes bizim birinci sınıf vatandaşımızdır'

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Başkan Doğan, 'Herkes bizim birinci sınıf vatandaşımızdır'
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Türk Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı ve yönetimini makamında ağırladı. 

Türk Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Yaşar Şanlı, yönetim kurulu üyeleri Ülfet Almaçık, Feyzullah Divli ve Numan Uysal, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Başkan Doğan, dernek faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Bu devlet hepimizin devleti. Bu ülke herkesin ülkesi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde “ vatandaşım” diyen herkes aynı hak ve özgürlüklere sahiptir. Tek şartı, vatanına milletine ihanet etmeyecek olmasıdır. Vatanın olmadıktan sonra, özgürlüğü demokrasiyi ne yapacaksın. Onun için bunun bir sınırı olmalı, vatanın, milletin bekasına kastetmedikçe, herkes bizim birinci sınıf vatandaşımızdır. Ben herkesin belediye başkanıyım. Her işte, icraatta, paramızı harcarken, herkesin hakkının hukukunun olduğunu düşünüyoruz Her zaman bu devlette, herkesin aynı hak ve hukuka sahip olduğunu, bunu korumaya azami özen gösterilmesi gerektiğini söylüyoruz” dedi.

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