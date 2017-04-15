Başkan Doğan ile İzmit hakkında

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, programı ne kadar dolu olursa olsun, ayda en az bir kez yerel basın turu yapmayı ihmal etmiyor. Başkan Doğan’la benim bu ziyaretlerdeki sohbetimiz, “Gazeteci-siyasetçi” muhabbetinden çok, iki arkadaş sohbeti şeklinde geçiyor.

Önceki gün de Başkan Doğan gazetemizdeydi. Benim odaya oturduk, baş başa. “Sayın Başkan” dedim. “Referandum muhabbetinden, EVET’in faydaları, HAYIR’ın ihaneti muhabbetinden ben şiştim, Sanırım sen de anlatmaktan yorulmuşsundur. Gel bu muhabbete hiç girmeyelim. Nasıl olsa bu konuda sen beni, ben seni değiştiremem. İzmit’i konuşalım.”

……………….

Doğan, 2019’da İzmit Belediye Başkanlığı’na yeniden aday olmamakta kararlı. Bu nedenle, son iki yıla çok daha fazla önem veriyor. Çok iş yapılacağını, İzmit’e unutulmaz eserler kazandıracaklarını bir kez daha anlattı. Özetleyerek azından yazıyorum:

“Tarih koridoru konusunda hiçbir dönemde bu kadar iş yapılmadı.28 Haziran’da Kültür Tepesi 2’nci Etap’ın açılışını yapacağız. Benzeri olmayan bir Deprem Müzesi ve Deprem Eğitim Merkezi yapıyoruz. 17 Ağustos’ta da bunu açacağız. Aquapark projesi, yaz aylarına yetişecek. Yine benzeri olmayan Sanal Gerçekçilik Küresi yaptırıyoruz. Yıl sonuna kadar açacağız.”

İzmit Belediyesi, köylerde de tarihi yapılarak sahip çıkmaya çalışıyor. Bağlıca Köyü’nün Fatih döneminde yapılan Cami ile Bulduk Köyü’nün çok eski olduğu bilinen Cami, İzmit Belediyesi tarafından restore ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin sahilde yaptıracağı yeni Balık Pazarı’na sözü getirdim, “Siz de bu proje ile ilgilenin lütfen. Önümüzdeki balık av sezonuna, 1 Eylül’e yetişsin” dedim.

Doğan, “Yıllardır ben balıkçı esnafı ile karşı karşıya bırakıldı. Sahilde o bölgede balık pazarı yapılmasını, hatta Deniz Ürünleri AVM yapılmasını çok istedim. Direnişle karşılaştım. Bana yer verilmedi. Ama şimdi benim sözüme gelindi.”

Doğan’a, mevcut Balık Pazarı’nda 8 balıkçı dükkânının yanı sıra 2 manav bulunduğunu, o dükkân sahiplerinin de mağdur edilmemesi gerektiğini anlattım. ”Balık Pazarı içinde mutlaka manav da olmalı. O iki dükkânın da yeni projede yer alacağına inanıyorum” dedi. Doğan Alikahya’da başlattıkları kapalı pazar yeri projesi ile İzmit sınırları içindeki kapalı pazar yeri sayısının 8’e çıkacağını anlattı.

Söz, Cedit Bölgesini ilgilendiren Kentsel Dönüşüm Projesi’ne geldi. Projelerin onay için Ankara’da olduğunu belirten Başkan, “Kimsenin mağdur olmadığı, herkesin kazançlı çıktığı, çok örnek bir Kentsel Dönüşüm gerçekleştireceğiz. Artık işin sonuna yaklaşıyoruz” dedi.

İzmit Belediye Başkanı, İzmit’te yaptıkları ve yapacakları kadar, Kayyum Başkanların danışmanı olarak atandığı Mardin’in Diyadin ve Kızıltepe ilçelerinde yapılanları da heyecanla anlatıyor. İki kez bu bölgeye gittiğini, halkla iç içe olduğunu söyleyen Doğan, “Diyadin’de 1800 çocuğa bisiklet dağıttık. Bölge halkına belediyecilik nedir gösterdik. 16 Nisan referandumunda Diyadin ve Kızıltepe’de çıkacak oy oranlarını çok merak ediyorum. Oralarda AK Parti’nin oyları yüzde 10’lar seviyesinde. Referandumda yüzde 50 Evet bekliyorum” dedi.

Başkan Doğan, hizmet konusunda yeni projeler konusunda ilk günkü heyecanını koruyor.

Sonuç herkes için sürpriz olacak

“EVET”çi ile konuşuyorum; “Yüzde 53’ü kesin geçtik. Yüzde 55’in üzerini görüyoruz. Hedef, yüzde 60’ı yakalamak” diyor.

“HAYIR”cı ile konuşuyorum, “Kesinlikle HAYIR oyları önde. 52-48 bitecek gibi gözüküyor” diyorlar.

Aslında kimsenin somut bir veriye dayalı fikri yok. Hepsi tahmin, hatta daha çok temenni düzeyinde.”HAYIR”cı da, “EVET”çi de rakamsal tahminini söyledikten sonra “Artı-eksi 2-3 puan değişebilir” diye bir de kendisini garantiye almaya da önem veriyor. Zaten belirtilen sonuçtan “artı eksi 2-3 puan sapma olursa, sonuç tamamen değişebiliyor.”

Sözün kısası, Türkiye son yıllarda sonucu hiç bu kadar kestirilemeyen bir demokrasi yarışı içinde olmamıştı.

10 gün öncesine kadar, AK Partililer dahil herkes, ülke genelinde HAYIR’ların önde olduğunu görebiliyordu. Son günlerde CHP’liler dahil pek çok kişi, EVET’in hızla arayı kapatıp, bir miktar öne geçmiş olabileceğini hissedebiliyor. Hatta ekonomide son günlerde “EVET”in satın alındığını da söyleyebiliriz.

Ama hâla yarın gece sandıklardan çıkacak sonuç konusunda ciddi bir belirsizlik var. Bütün geleceklerini, ekonomik, siyasi ikballerini, kariyer beklentilerini referandum sonucuna bağlamış insanlar için bu gece uyku haram. Yarın sandıktan çıkacak sonuç, herkes için aslında çok ciddi bir sürpriz olabilir.

Durum böyle olunca, sizin, her birinizin yarın vereceği oyun önemi çok daha artıyor sevgili okur. Sen ki, sandıktan ne sonuç çıkarsa çıksın, bu ülkenin devletten, siyaset yapanlardan hizmet bekleyen sıradan bir vatandaşısın. Sen ki, bu ülkeyi, bu vatanı seviyor, bu devletin birliğinin devamını hiçbir kişisel çıkar hesabına girmeden arzuluyorsun.

Yarın senin oyun çok önemli.

Yarın senin oyun belki de sonucu belirleyecek.

Bu nedenle oyunun kıymetini bilmek zorundasın. Bu senin bu vatana, bu devlete bu millete ve geleceğe olan borcundur.

Elektrikteki rakamlar ve bu kentin potansiyeli

Kocaeli’de elektrik pazarlamasını yapan Sepaş firmasının Çekya’lı Genel Müdürü Ondrej Safar geçen gün basın toplantısı yaptı bazı rakamları açıkladı.

Buna göre, Kocaeli Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir’den sonra en çok elektrik tüketen 4’ncü il. Yani, kişi başına vergi ödemekte olduğu gibi, kişi başına elektrik tüketiminde de Kocaeli Türkiye’nin uzak ara birincisi.

Bir başka rakam. Çekya’lı Genel Müdür’ün verdiği bilgiye göre Türkiye genelinde elektriğin yüzde 45’ini sanayi kuruluşları tüketiyor. Kocaeli’de tüketilen elektriğin ise yüzde 73’ünü sanayi kuruluşları kullanıyor.

Gaziantep ihracat yapıyormuş. Erzurum hızla büyüyormuş. Bursa’yı, Konya’yı, Adana’yı Denizli’yi öve öve bitiremiyorlar.

Vergi rakamlarına bakın. İhracat, üretim rakamlarına bakın. Elektrik tüketimine bakın. Türkiye’de 81 vilayet bir tarafa, Kocaeli bir tarafa.

İyi de bizim neyimiz var? Uçağımız mı? Banliyö trenimiz mi? Vapurumuz mu var?

Bizim neyimiz var: Süper Lig’de futbol, basketbol, voleybol takımımız mı var?

Bu kadar üretiyoruz da, bir kongre merkezimiz, bir uluslararası fuar veya festival organizasyonumuz mu var?

8 kilometrelik tramvay yapmaya kalktık, elimize yüzümüze bulaştırdık.

Kocaeli, bu ülkenin lokomotifi. Bütün rakamlar bunu gösteriyor. Ama Kocaeli bu konudaki haklılığını, hakkını anlatamıyor, isteyemiyor. Ağlamayan çocuğa da kimse meme vermiyor.

İşte bu durum benim içimi yakıyor.