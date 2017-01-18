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Başkan Doğan, “İş yeri demek, ekmek demektir”

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Başkan Doğan, “İş yeri demek, ekmek demektir”
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, bir börek firmasının 73. şubesinin açılışına katıldı. 

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İzmit Anıtpark’ta bir börek firmasının açılışını gerçekleştirdi. İşyerinin açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “İş yeri demek, istihdam demek, ekmek demek, hizmet demek, ülkemiz için katma değer demektir. İş yeri sahibimizi tebrik ediyoruz, Allah muvaffakiyet versin. Burada çalışanlara huzurlu, sağlıklı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Açılışın ardından Başkan Doğan, vatandaşlara kendi elleriyle börek ikram ederken iş yeri sahipleri de Doğan’a açılışa katıldığı için teşekkür ettiler.

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