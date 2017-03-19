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Başkan Doğan, “İzmit Lisesi bir markadır”

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Başkan Doğan, “İzmit Lisesi bir markadır”
İzmit Lisesi Mezunları Derneği(İZLİDER) yönetimi, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret etti. 

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İZLİDER Başkanı Cem Gökmen ve yönetimini makamında konuk etti. Ziyarette konuşan Başkan Doğan, İZLİDER yönetimini tebrik edip başarı dileğinde bulunarak, “İZLİDER’in bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. İzmit Lisesi bir markadır. Bugün belki başarı grafiğiyle ilgili istediğimiz bir noktada değil ama, markalar hiçbir zaman yok olmazlar. Gelecekte yine eski gücüne ulaşacaktır. Ben de İzmit Lisesi mezunu olarak her zaman okulumla gurur duydum, gurur duymaya da devam ediyorum. Sizlerle birlikte okulumuz öğrencilerinin daha başarılı olması için çalışacağız. Eskiden olduğu gibi yine birlikte ortak projeler yapacağız” dedi.

İzmit Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Cem Gökmen de, “Belediye Başkanımızdan her zaman gurur duyduk. Bizim okulumuzdan mezun olması bizlere ayrı bir onur ve mutluluk vermektedir” şeklinde konuştu.

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