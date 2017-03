Başkan Doğan, İzmit Soroptimist Kulübü başkanı ve yönetimini ağırladı

İzmit Soroptimist Kulübü Başkanı Yelda Yener ve yönetimi, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret ettiler.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İzmit Soroptimist Kulübü Başkanı Yelda Yener ve yönetimi kurulu üyeleri Nur Özdil, Nurşen Şenol, Müge Erdi ve Nur Acun'u makamında ağırladı.

Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Kadınlarımızın toplumun her kesiminde daha çok söz sahibi olmasını istiyoruz. Siyasette de ekonomide de daha çok kadınımız olsun. Bizim hem inancımızda hem geleneğimizde kadın baş köşededir. Mustafa Kemal Atatürk, kendilerini gelişmiş, medeni olarak gören Batı ülkelerinden önce kadına seçme ve seçilme hakkı vermiştir. Bu bir vizyon ve kadına verilen önemi gösterir. İzmit Belediyesi olarak biz de, kadın dostu belediyeyiz. Kadınlarımız için örnek çalışmalar yapıyoruz. Türkiye’nin en modern ve kapsamlı kadın sosyal yaşam merkezini İzmit’te yaptık. İZMEK kurslarımızdan her yıl 20 binden fazla kadınımız mezun oluyor. Mezun olan bir çok kadınımız da kendi işini kurup hem aile ekonomilerine katkı sağlıyor hem de ülkeye katma değerde bulunuyor. Kadınlarımız için ücretsiz satış reyonlarımız var. Buralarda kadınlarımız ürettiklerini satıp para kazanıyorlar. Mikro kredi projesiyle yüzlerce kadına destek oluyoruz. Mis kokulu kazançlar projemizi hayata geçirdik. Bu proje sayesinde de kadınlarımız aile bütçelerine katkı sağlayacaklar. Sivil toplum örgütlerimiz ile kadınlara yönelik her türlü işbirliğine hazırız. Yeter ki bize proje getirilsin” dedi.