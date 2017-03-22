Başkan Doğan, “İzmit’te bizim, Kızıltepe’de”

Hizmet danışmanlığı yapmak için Kızıltepe’ye giden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, temaslarla dolu yoğun bir gün geçirdi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ilk olarak Kızıltepe Belediyesi’ne kayyum olarak atanan kaymakam Ahmet Odabaş’la ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

KIZILTEPE DEMEK İZMİT DEMEK

Basın toplantısında İzmitlilerin selam ve sevgisini getirdiklerini söyleyen Başkan Doğan, “Defalarca Mardin’e gelip gitmiş biri olarak bu gelişimiz bana farklı bir heyecan hissettiriyor. Burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kızıltepe demek İzmit demektir, bizim için hiçbir farkı yoktur. Burada belediyecilik yapmak kolay değil. Bizlerin katkısı oluyorsa o bizim için büyük mutluluktur. Burada bir cep sineması açmamız, yavrularımızı mutlu etmemizdir. Onlar bizim de evlatlarımızdır. Bir yandan sosyal belediyecilik çalışmaları yürütürken diğer yandan da Kızıltepe’yi daha yeşil bir şehir haline getirmenin çabası içindeyiz. Bol bol ağaç dikelim, şehrimizi yeşertelim” dedi.

KAZANAN KIZILTEPELİLER OLACAK

Kızıltepe’de kapalı pazar ihtiyacı olduğuna da değinen Doğan, “Bu konuda güzel bir proje hazırlıyoruz. Biz İzmit’teki projelerimizi burada da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Kızıltepe’ye en güzel şeyler yakışır. AK Parti belediyeciliği çerçevesinde burada çok güzel şeyler olacak. Bizim belediyecilik anlayışımızda, vatandaşlarımızın belediyeye gelmesine gerek kalmadan onların evlerine gidip sıkıntıları çözmek var. Biz Kızıltepe’yi seviyoruz, buraya gerçekten ayrı bir kardeşlik bağlarıyla bağlıyız. Yüzyıllar boyu tasada kıvançta etle kemik gibi olmuşuz” diye konuştu.

Son 15 yılda Türkiye’de her alanda büyük gelişmeler olduğunu belirten Başkan Doğan, “Yeni yapılanmalara gidildi. Bu yapılanmadan sonra belediye başkanımızın hizmet heyecanıyla güzel mesafeler alınacak. Kazanan Kızıltepeliler olacak. Bizler hizmetinizdeyiz. Danışmanlık görevlendirmemin ardından buradaki ekiplerle adeta bir aile olduk. Bizler İzmit Belediyesi olarak her zaman sizlerin emrinizdeyiz” şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK DESTEĞİ NEVZAT DOĞAN’DAN ALIYORUZ

Daha sonra söz alan Kızıltepe Kaymakamı Ahmet Odabaş da, “Belediye Başkanı olduktan sonra İzmit Belediyesi’nin kardeş belediye olduğu tarafımıza tebliğ edildi. İlk yaptığım işlerden birisi Nevzat Doğan beyefendiyi ziyaret etmek oldu. Biz elimizden geleni yapmak istiyoruz. En büyük desteği abimiz Nevzat Doğan’dan alıyoruz. Kendisini maddi ve manevi desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bize maddiyatla ölçülemeyecek çok büyük manevi destekleri oldu. İzmit Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışından oldukça fazla yararlandık” dedi.

KENDİ ELLERİYLE ÇORBA İKRAM ETTİ

Daha sonra Kızıltepe’deki çorba çeşmesinin açılış törenine katılan Başkan Doğan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kızıltepe protokolünün yoğun katılım gösterdiği çorba çeşmesi açılışında Doğan, vatandaşlara çorba ikramında bulundu. İzmit Belediye Başkanı daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunarak onlarla sohbet etti.

Esnafla sohbetinde güçlü devlet vurgusu yapan Başkan Doğan, "Kızıltepe de İzmitimizden farksız olsun istiyoruz. Cumhurbaşkanımız sizlere hizmetleri ulaştırmak için bizleri gönderiyor. Devletimiz tüm gücüyle sizin yanınızda. İzmitli kardeşlerinizin sevgi ve selamını getirdik. Bizim bu birliğimizi ve yükselişimizi çekemeyenlere 16 Nisan'da gereken cevabı verelim. Sizler yanımızda olduğunuz sürece kimse karşımızda duramaz. Hollanda'nın vatandaşlarımıza yaptığı bizlerde sandıktan evet çıkartarak en büyük tokatı atalım” şeklinde konuşarak vatandaşlardan referandumda evet desteği istedi.

ÖĞRENCİLERE DERGİ DAĞITTI

Başkan Doğan esnaf ziyaretlerinin ardından İnkılap İlkokulu ve Emin Değer İlkokulu'na geçti. Doğan burada İzmit Belediyesi’nce hazırlanan Kızıltepe Çocuk Dergisi’nin öğrencilere dağıttı.

İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN İLKESİYLE ÇALIŞIYORUZ

Kızıltepe’nin sokaklarında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Doğan, daha sonra AK Parti ilçe binasını ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Faruk Kılıç ve teşkilatıyla birlikte çalışmaları değerlendiren Doğan, “AK Parti çatısı altında çok tarihi bir görev yapıyoruz. Hükümetimiz sayesinde birçok ilimizin makus talihi son 15 yıldır değişerek çok önemli gelişmeler oldu. Sosyal projelerde büyük gelişmeler yaşandı. Bugün artık İMF’nin kapısında borç dilenen bir ülke yok. Uzaya uydu gönderen bir Türkiye var. Ülkemizde güzel işler yapılıyor. Bizim birliğimizi çekemeyen insanların son 50 yılda yıpratma planları var. Ama AK Partiyle birlikte o planlar suya düştü. Çünkü bizim ilkemiz insanı yaşat ki devlet yaşasındır. Herkes birinci sınıf vatandaştır. Artık devletimiz var. Yıllardır Kızıltepe’de kaynakların başka amaçlarla kullanıldığı günler sona erdi. Artık tüm hizmetler vatandaşlarımızın en güzel şekilde yaşaması için kullanılacak” şeklinde konuştu.

Başkan Doğan, Kızıltepe temasları sırasında İpekyolu ağaçlandırma alanına fidan da dikti.