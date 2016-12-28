  • BIST 77.400
  • Altın 129,618
  • Dolar 3,5369
  • Euro 3,6908
  • Kocaeli 4 °C

Başkan Doğan, Kocaeli Kızılay şubesini ağırladı

»
Başkan Doğan, Kocaeli Kızılay şubesini ağırladı
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Kızılay şubesinin yeni yönetimini makamında kabul ederek görevlerinde başarılar diledi. 

Kısa bir süre önce Kızılay Genel Merkezi tarafından Kocaeli Şube Başkanlığına atanan Dr. Cengiz İpek ve yönetim kurulu üyeleri Kamil Geçici, Keriman Emil, Şengül Karagöz ve Fatih Bahadır Gültekin’in İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat Doğan’a yaptıkları ziyarette Halep’e yapılacak yardımlar konuşuldu.

Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Yardımların, güçlü devlet kuruluşlarınca yapılması çok önemli. Vatandaşta yaptığı yardımların emin, güvenilir, devlet kuruluşunca gerçek kişilere gideceğinin rahatlığı içindedir. Kızılay’ımız çok önemli bir iş yapıyor. Böylesine anlamlı ve önemli organizasyonları yaptığınız için, halkımızın yardımlarını Halep’teki kardeşlerimize ulaştırdığınız için ben sizlere teşekkür ederim. Yurt içinde olsun, Dünyanın her hangi bir yerinde olsun nerede bir yardıma ihtiyaç varsa Kızılay’ımız olsun Ulusal Medikal Kurtarma Ekibimiz (UMKE) olsun hemen orada oluyor. Medikal kurtarma anlamında dünyanın en büyük ve güçlü bir kuruluşuna sahibiz. Gönüllü bir kuruluşumuz olan UMKE’nin değil ABD’de, Dünyada bunun bir benzeri daha yok. Yaklaşık 7 bin kişilik bir ekibe ulaşan Kızılay gibi nerede bir yardıma ihtiyacı olan varsa hemen oraya koşan UMKE’nin fikir babası ve uygulamacısı bir olmaktan mutlu oluyorum. Kızılay’ımıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bu haber toplam 72 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Symbol AVM'nin talihlileri belli oldu28 Aralık 2016 Çarşamba 11:33
  • Engellilere, engel olan araçlara ceza28 Aralık 2016 Çarşamba 10:55
  • 2016’da 41 Kart dertlere derman oldu28 Aralık 2016 Çarşamba 10:15
  • Otistik çocuklar destekçilerini unutmadı28 Aralık 2016 Çarşamba 09:22
  • Başiskele yeni yıla dev yatırımların açılışı ile giriyor27 Aralık 2016 Salı 18:00
  • Şehidin adı kütüphanede yaşayacak27 Aralık 2016 Salı 18:00
  • İsmail Baran,"Sizler bizlere şehidimizin emanetisiniz"27 Aralık 2016 Salı 17:16
  • Erzurumlu kadınlar sertifikalarını aldılar27 Aralık 2016 Salı 16:19
  • 6 buçuk yıl sonra aynı acıyı yaşadı27 Aralık 2016 Salı 15:30
  • Suriyeli Muhammed'in en büyük hayali...27 Aralık 2016 Salı 14:57
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Yardım işleri istismara çok açık
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti