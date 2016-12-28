Başkan Doğan, Kocaeli Kızılay şubesini ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Kızılay şubesinin yeni yönetimini makamında kabul ederek görevlerinde başarılar diledi.

Kısa bir süre önce Kızılay Genel Merkezi tarafından Kocaeli Şube Başkanlığına atanan Dr. Cengiz İpek ve yönetim kurulu üyeleri Kamil Geçici, Keriman Emil, Şengül Karagöz ve Fatih Bahadır Gültekin’in İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat Doğan’a yaptıkları ziyarette Halep’e yapılacak yardımlar konuşuldu.

Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Yardımların, güçlü devlet kuruluşlarınca yapılması çok önemli. Vatandaşta yaptığı yardımların emin, güvenilir, devlet kuruluşunca gerçek kişilere gideceğinin rahatlığı içindedir. Kızılay’ımız çok önemli bir iş yapıyor. Böylesine anlamlı ve önemli organizasyonları yaptığınız için, halkımızın yardımlarını Halep’teki kardeşlerimize ulaştırdığınız için ben sizlere teşekkür ederim. Yurt içinde olsun, Dünyanın her hangi bir yerinde olsun nerede bir yardıma ihtiyaç varsa Kızılay’ımız olsun Ulusal Medikal Kurtarma Ekibimiz (UMKE) olsun hemen orada oluyor. Medikal kurtarma anlamında dünyanın en büyük ve güçlü bir kuruluşuna sahibiz. Gönüllü bir kuruluşumuz olan UMKE’nin değil ABD’de, Dünyada bunun bir benzeri daha yok. Yaklaşık 7 bin kişilik bir ekibe ulaşan Kızılay gibi nerede bir yardıma ihtiyacı olan varsa hemen oraya koşan UMKE’nin fikir babası ve uygulamacısı bir olmaktan mutlu oluyorum. Kızılay’ımıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.