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Başkan Doğan, su baskınlarını inceledi

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Başkan Doğan, su baskınlarını inceledi
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, yoğun yağışlardan olumsuz yönde etkilenen mahallerde incelemelerde bulundu. 

Son yılların en etkili yağışının su baskınlarına sebep olduğu Sanayi, Körfez ve Yahya Kaptan mahallerine giderek mağdur olan vatandaşları ev ve iş yerlerinde ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat’a, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş, Kocaeli AFAD Müdürü Salim Tekeoğlu, İSU İzmit Şube Müdürü Celal Civelek, belediye meclis üyesi Haluk Akgün, belediyenin ilgili başkan yardımcıları ve daire müdürleri eşlik etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi, şehrimizde 2 günden beri çok yoğun bir yağış yaşanıyor. Bu yağış ne yazık ki Türkiye’nin bazı yerlerinde afet boyutunda yaşanıyor. Yıllardır şehrimizde su baskınları olmamıştı. Ne yazık ki, bu son yağışlarda benim de mahallem olan Körfez, Sanayi ve Yahya Kaptan mahallerinde böyle bir olumsuzlukla karşılaştık. Yoğun yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bizim milletimiz komşuluk ilişkileri önem veren bir millettir. Bu afette de komşular bir çok aileyi yanlarına aldılar. Kaymakamımız, emniyet müdürümüz, başkan yardımcılarımız, sosyal yardım müdürümüz ve şehrimizin ilgili müdürleri hep birlikte geceden itibaren durumu yakından takip ediyoruz. Ekiplerimiz ilk andan itibaren. İSU ile birlikte su baskınlarından olumsuz yönde etkilenen vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için ellerinden geleni yapıyorlar” dedi.

Sanayi Mahallesi'nde hasar tespit çalışması

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