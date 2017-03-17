Başkan Doğan, üniversite pazarında incelemelerde bulundu

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, yapımında sona gelinen ve Türkiye’de ilk olacak üniversiteli pazarı inşaatında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden üniversite pazarının son durumu hakkında bilgi alan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Türkiye’ye örnek bir projeyi daha hayata geçirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Proje hakkında bilgi veren İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, ”Gençlerimiz bizim için çok önemli, onlar bizim geleceğimiz. Gençlerimize yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu bilen ve bu bilinçle hareket eden bir belediyeyiz. Şehrimiz, Türkiye’nin en büyük en önemli üniversitelerinden birine sahip. Biz de İzmit Belediyesi olarak, şehrimizde eğitim gören gençlerimiz için daha ne yapabiliriz diye düşündük ve onlara her alanda destek verecek, eğitimlerine ve gelişimlerine önemli katkılarda bulunacak olan üniversiteli pazarı projemizi hayata geçirmeye karar verdik. Elinde satmak istediği ürünleri olan geçlerle, ürün almak isteyen gençleri buluşturacak bu pazarımızda, KOÜ Store, kitap satış alanı, fotokopi merkezi, ortak kullanım alanları, Genç-İz ofisi, fuaye ve sergi salonunun yanı sıra, öğrenci kulüp ve etkinlik tanıtımlarının yapılabileceği açık alanlar da bulunacak” dedi.

Sözlerine devam eden Başkan Doğan, “Projeyle gençlerimize, gerek bugünlerine gerekse geleceklerine katkıda bulunacak bir yaşam alanı kazandırmış olacağız. Özellikle üniversiteli öğrencilerimizin girişimcilik ruhunun gelişmesi sağlanacak. Üniversiteli Pazar alanında bulunacak Belediyemizin GENC-İZ birimiyle, öğrencilerin iletişim içerisinde olmaları ve bu birimimizden faydalanabilmeleri de sağlanacak. Proje sayesinde gençlerimize yeni yaşam alanı oluşturup, öğrencilerin faydalı alanlarda birbirleriyle etkileşim içeresinde olması da hedeflenmektedir” diye konuştu.