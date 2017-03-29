Başkan Doğan'dan kandil mesajı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında bütün İslam dünyası için önemli olan içinde Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi’ni barındıran üç ayların başladığını belirten Başkan Doğan, "Bu gecenin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ederek” kandiller, insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel gecelerdir. İslam dininde mübarek sayılan üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandilinin de bu anlamda, toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır

DÜNYADA HUZUR HAKİM OLSUN

Yardımlaşma, dayanışma hislerinin hayır ve iyiliklerin artarak yoğunlaştığı bu güzel günlerde başta şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hakim olması için dua edelim. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin, sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın mübarek Regaip Kandilini en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı diliyorum” dedi.