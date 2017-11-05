Başkan Doğan’dan kitap okuyun çağrısı

İzmit’teki kitapçıları ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Doğan, özellikle gençlerin bol bol kitap okuması gerektiğini belirterek, “Allah’ın Peygamber efendimize ilk emri ‘oku’ olmuştur. Anne babaların, öğretmenlerin çok okuyarak çocuklara model olması okuyan bir toplumun oluşması için çok önemlidir. Toplum olarak okuma kültürümüzü daha da geliştirmemiz gerekiyor” dedi.

Gelişmiş Batı ülkelerinde insanlar yolculukları sırasında kitap okuduklarına değinen Doğan, “Boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendiriyorlar. Bizler de az kitap okuduğumuzu kabul ederek daha çok kitap okuyacağız. Geleneğimize, kültürümüze, kurduğumuz devletlere Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediklerine baktığımızda bizim daha çok okumamız gerektiğini anlarız. Gençlere önerim, her yerde okuyun, ne bulduysanız okuyun. Okumanın tadına alıştıktan sonra zaten bırakması mümkün değil. Tarihinizi, edebiyat ve şiir okuyun. Daha çok bilmemiz, daha çok tecrübe ve bilgi edinmemiz için okumalıyız. Gençlerimiz tabi ki eğlenecekler ama okumanın tadını aldıktan sonra okumaya da zaman ayıracaklar” diye konuştu.

İzmit Belediyesi olarak okumayı teşvik ettiklerini anlatan Doğan, “Sokak kütüphaneleri, kahvemiz evimiz projemiz, öğretmen okursa, anne baba okursa çocukta okur projeleri hep daha çok kitap okunsun diye yapılan projelerdir. İzmit’te bu alanda daha yapacak işlerimiz var. Kütüphaneler kişilerin aradıklarını rahatlıkla buldukları, aynı zamanda sosyalleşme imkanı buldukları yerler olmalı. Kent kütüphanesi projemizi inşallah en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Bizim hayalimizdeki kütüphane herkesin rahatlıkla girilebileceği rahat, konforlu, kısık sesle müzik dinlenebilen bir mekanlar olmasıdır. Bu projeyi mutlaka gerçekleştireceğiz. Bunun için kent kütüphanesi çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

Doğan şehirde yılın her günü faaliyette olan bir kitap etikliğinin de olması arzusu içerinde olduklarını da sözlerine ekledi.