Başkan Doğan'dan öğrencilere karne hediyesi

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 2017 yılının ilk bisiklet dağıtımını yaparak yarıyıl tatili öncesi öğrencilere karne hediyesi verdi.

Başkan Doğan’ın “İzmit’i Seviyorum Bisiklete Biniyorum” sloganıyla başlattığı ve geçtiğimiz yıl “Haydi Okula Bisikletle” diyerek 5 bin öğrenci ve 5 bin öğretmene bisiklet hediye ettiği projenin bu seneki startı Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu’ndan verildi

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın öğrenci ve öğretmenleri bisikletleriyle buluşturduğu dağıtım törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yakup Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zafer Çok, okul müdürü Muhammet Kamil Kavak, KİHMED Başkanı Selahattin Yamak, Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Sönmez, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, öğretmen, öğrenciler ile veliler katıldı.

YENİ ATANAN ÖĞRETMENLERE DE BİSİKLET

Törenle 307 öğrenciye, yeni atanan ve tayin olarak şehrimize gelen ve bu okulda göre yapan 10 öğretmene bisikletleri teslim edildi. Okulun salonunda gerçekleştirilen dağıtım töreninde konuşan 5 D sınıfından Bahadır Gürbüz adlı öğrenci, bisiklet hediyesi için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür ederek, “bizlerin çocukluğumuzu doya doya yaşamamız ve sağlıklı bir nesil olmamız için hizmetini esirgemeyen Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi. Ardından konuşan Okul Müdürü Muhammet Kamil Kavak da “ Başkanımıza dağıtımlarda ilk olarak bizim okulumuzu seçtiği için teşekkür ediyorum. Bisiklet projesiyle örnek olan ve şehrimizin ismini tüm Türkiye’ye duyuran başkanımıza hem şehrimiz hem de öğrenci ve öğretmenlerimiz adına teşekkürü bir borç biliyoruz” şeklinde konuştu.

BAŞKANIMIZ HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU

Örnek çalışmaları için Başkan Doğan’ı tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yakup Yaman da “Bu proje çok anlamlı bir proje. Gelişmiş ülkelerde 40-50 yıldır var olan bisiklet kullanma alışkanlığı, ilçemizde de İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’ın çalışması ile Türkiye’ye örnek olmuştur. Sağlıklı nesillerin yetişmesi açısından bu proje çok önemlidir. Eğitime büyük destek sağlayan, okullarımızdaki her sorunda yanımızda olan İzmit Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

GELECEĞE PEDAL ÇEVİRECEKLER

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak da bisiklet dağıtım töreninde bir konuşma yaparak “İzmit Belediyemizin eğitim adına, spor adına yaptığı güzel hizmetlerden bir tanesine daha şahitlik ediyoruz. Öğretmenlerimiz de öğrencilerimiz de artık geleceğe pedal çevirecekler. Hem bedenen, hem ruhen sağlıklı ve başarılı olacaklar. Biz, eğitimde çıtayı yükseltmek istiyoruz. Tek emelimiz mutlu olmanız. İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’ın seçildiğinden bu yana, bisiklet ve bisiklet sporuna yakın ilgisi Türkiye’ye örnek oldu. Başkanımızın sayesinde İzmit’te ve İzmit dışında bisikletle ilgisi olmayan kimse kalmayacak. Kendisine hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

50 BİN BİSİKLET

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da , “buradaki evlatlarımızı kendi evladımızdan farklı görmüyoruz. Yavrularımız nerede, biz oradayız. Okullarımıza elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bizim birinci derecede görevimiz değil ama tabi ki destek vereceğiz. Türkiye’de ilk defa Okul Hizmet Masası’nı kurduk ve okullarımızın hizmetindeyiz. Okullarımıza çok amaçlı salonlar, öğretmenler odası, kütüphane, Atatürk büstü, veli bekleme yerleri yaparak elimizden geldiğince destek veriyoruz. 4. sınıflara basket topu, 5. sınıflara bisiklet dağıtıyoruz. 2012 yılında dağıtmaya başladığımız bisiklet sayımız bu yılla birlikte 50 bine ulaşacak” dedi.

BÜTÜN DERT TÜRKİYE

Başkan Doğan konuşmasının devamında, “Türkiye zorluklar sıkıntılar yaşıyor ama gelişmeye de devam ediyor. Yaşadığımız her zor durum ve ülkemiz üzerinde oynanan her oyun, bizi daha da güçlendirmeli. Daha çok birbirimize kenetlenmeli, daha çok çalışmalıyız. Özellikle ülkemizin emanetçileri olan çocuklarımızın geleceği için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız.

ATALARININ GENLERİNİ TAŞIYORLAR

Çocuklarımız, bizden daha iyi olacaklar. Onlarda atalarının genleri var. Onun için okullara destek veriyoruz, yavrularımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Her zaman iyiler kazanır. Tanklarıyla geldiler, bombalarla geldiler. Bizi durduramazlar. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda bizi durduramadılar, yine durduramayacaklar. Biz, iyi bir lidere sahibiz, iyi bir ekibiz ve iyi bir milletiz. Farklı düşünceler olsa da vatanımız, bayrağımız, ezanımız dedik mi her şeyi bir kenara bırakırız.

SON KALE BİZİZ

İslam’ın son kalesi, mazlum milletlerinin koruyucusu Türkiye’dir. Görevimiz çok ağır. Çocuklarımızı çok iyi yetiştirmemiz lazım. Askerimiz, polisimiz bizi en iyi şekilde koruyor. Biz de işimizi en iyi şekilde yapacağız. Herkes, kendine düşen görevini en iyi şekilde yapacak. İnadına birlik ve beraberliğimizi koruyacağız” şeklinde konuştu.