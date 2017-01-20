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Başkan Doğan:"Eğitime herkes destek olmalı"

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Başkan Doğan:"Eğitime herkes destek olmalı"
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Boru İlköğretim Okulu Müdürü ve Okul Aile Birliğini ağırladı.

 Şirintepe’de bulunan 7.Boru İlköğretim Okulu Müdürü ve Okul Aile Birliği, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür ziyaretinde bulundular. Okul Müdürü Selahattin Durum, Müdür Yardımcısı Cumhur Gültepe, Okul Aile Birliği Başkanı Ayşegül Topsakal, rehber öğretmen Filiz Tüfekçi Yılmaz ve okul aile birliği üyesi Özgül Alpay’ın Başkan Doğan’a gerçekleştirdikleri ziyaret, oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti.

HER ÇOCUK KENDİ EVLADIM GİBİ

Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Çağdaş ülkeler yarışında eğitimli ve tabi ki sağlıklı olan ülkeler her zaman daha şanslıdır. Biz de evlatlarımızı daha sağlıklı yetiştirmek zorundayız. Cumhurbaşkanımız sayesinde eğitim ve sağlığa ayrılan bütçeler çok daha arttırdı. Günümüzde eğitim en büyük bütçeyi alıyor. Hala yeterli değil, hala eksiğimiz var. Çocuklarımız yarın ülkemizin temsilcisi ve sahibi olacaklar, onlar daha eğitimli olsunlar istiyoruz. Eğitime herkesin destek olması gerekir. Her yere yetişmeye çalışıyoruz. Eğitime katkı vermek asli görevimiz olmadığı için ayrı bir bütçemiz de yok. Avrupa ülkelerinde öğretmen ve müfredatı hükümet yönetiyor, okullara da belediyeler bakıyor. Aslında doğru olan da bu. Okul Hizmet Masası kurduk, okullarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bu tür hizmetlere destek vermeye çalışıyoruz. Milli Eğitim’e verdiğimiz destekte iyi bir noktadayız ama daha fazla olmalı. Okul müdürlerimizin, okul aile birliklerinin çok heyecanlı olması bizi de motive ediyor. Bütün çocuklar kendi evladım gibi. Onların daha iyi yetişmesi bizim ülkemizin menfaatinedir” şeklinde konuştu.

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