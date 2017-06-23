Başkan Doğan’ın final projeleri 

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, her bayram öncesi yaptığı gibi, önceki gün yerel basın kuruluşlarına-elbette hepsine değil- bayram ziyaretleri yaptı. Çarşamba sabahı, gazetede misafirimdi. Yine çok şıktı. Enerji doluydu.

Doğan, 2019 yılı mart ayında yapılacak yerel seçimlerde kesinlikle yeniden aday olmuyor. Siyaset içinde çok uzun kaldığını, hayatının bundan sonraki dönemini kendisine ve kızlarına ayıracağını söyledi. Yani, 2 dönemdir İzmit Belediye Başkanı olan Nevzat Doğan için önümüzdeki 21-22 aylık dönem, siyasette ve Başkanlık’ta final dönemi olacak.

Doğan, sadece bu yıl sonuna kadar 80 milyon liralık yatırımın tamamlanacağını söylüyor. Önündeki projeler özetle şunlar:

x- Kültür Tepesi 2’nci etap projesinin açılışı 28 Haziran’da yapılacak. Bu proje, Kapanca Sokak’ın tamamına yayılıyor. Doğan, “Sen bu şehre turist neden gelsin diye soruyorsun. Göreceksin, Tarih Koridoru Projesi turist getirecek. Kapanca Sokak’ta ikinci bir butik otel açılıyor. Ayrıca, meydanda bir Kırmızı Otobüs bekleyecek. Tarih Koridoru bölgesini gezmek isteyenlere tur attıracak” dedi.

x- Türkiye’nin en büyük Sanal Gerçeklik Küresi tamamlanmak üzere. Bu yıl sonuna kadar açılacak. Bu kürenin içine girenler, kendilerini adeta uzayda dolaşıyor gibi hissedecek.

x- Türkiye’nin ilk ve tek Deprem Müzesi ve Deprem Eğitim Merkezi, 17 Ağustos’ta açılacak.

x- Aquapark bitiyor. Alikahya’da İzmit’teki 8’nci kapalı pazar yeri bu yıl içinde açılacak.

x- İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi’ndeki Karaburç Surları’nın çevresini kamulaştırmış. Karaburç desteklerle korumaya alınmış. Bütün İzmit Körfezi’ni panaromik olarak seyretme imkanı veren Karaburç’ta çok güzel bir tesis yapılacak.

x-M.Alipaşa ve Bekirdere’de iki büyük gençlik merkezi kuruluyor. Doğan bu iki tesisin gençleri uyuşturucuya yönelmekten kurtaracağını düşünüyor.

x- Gültepe bölgesindeki eski şantiye alanında lüks konut inşaatı başlamış. Başkan Doğan, “Burası İzmit’in en güzel bölgesi. İmkanı olanların konut almasını tavsiye ederim” dedi.

Doğan, 15 Temmuz’un 1’inci yıldönümünde de İzmit’te büyük bir bayram kutlaması düzenlemeye hazırlanıyor. Perşembe Pazarı alanında 15 Temmuz gecesi büyük bir sanatçının konserini izleyebiliriz. İzmit Belediyesi 2018 için de özel projelerin hazırlığı içinde. Doğan, Altay maçı öncesi Kocaelispor’a 100 bin TL prim vaat etmişti. Maç kaybedilince bu para ödenmedi. Doğan, Kocaelispor’un önümüzdeki sezon için forma ve malzemelerini satın alıp, kulübe hediye edecek. Geçen sezon hedefine ulaşamayan İzmit Belediyespor Basketbol Takımı’nın bütçesinin de büyütüldüğünü, bu yıl şampiyonluk mücadelesinin daha kararlı verileceğini anlattı.

Yeni Balık Pazarı yıl sonuna belki

Çarşamba günü sabahı, Bilecik Valiliği’ne atandığını öğrendiğim Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın’ı aradım. Kutladım, başarı diledim, “Nereden çıktı bu Valilik işi” diye sordum. Büyükakın, “Emin ol, iki gün öncesine kadar haberim yoktu. Benim bir talebim de olmadı” dedi.

Sonra İzmit’in konularına geçtik. O gün bu sütunlarda İzmit için şart olan, yeri de belirlenen yeni balık pazarı konusunu yazmıştım. Genel Sekreter Büyükakın, “Yer belli. Bir ay içinde proje tamamlanır. İhalesi için bir ay lazım. 2-3 ay da inşaatı sürer. Sahildeki yeni balık pazarı yıl sonuna yetişir” dedi. Oysa 1 Eylül’de yeni balık sezonunun başlayacağını hatırlattım. Büyükakın, “Mevcut yerindeki balık pazarına yenisi yapılana kadar dokunmayacağız. Yeni balık sezonu, mevcut balık pazarı ile açılır. Yıl sonunda da yeni balık pazarına geçilir” dedi.

Yani, İzmit’te bir iş daha gecikiyor, zamanında tamamlanamıyor.

Büyükakın, şehir içi trafiği konusuna da değindi. “Yeni düzenlemeler, beklentiden daha iyi oldu. Geçen gün sen yazmışsın. Cumhuriyet Caddesi’nde tek sıralı park yapılsın diyorsun. Bu olmaz. Cumhuriyet Caddesi’nde kesinlikle parklanmayı önleyeceğiz” dedi.

İzmit’te trafik denetimi konusunda sıkıntı var. Yetkinin büyük bölümü poliste. Ama ilimizde Emniyet’in eleman sayısı çok yetersiz. İlimizden ayrılmadan önce Bilecik Valisi Büyükakın ile Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, bir protokol imzalayacaklar. Şehrin her yerinde trafik denetimi yapacak polislere, Büyükşehir zabıta desteği verecek. Özellikle park yasağı konusu, polis-zabıta işbirliği ile titizlikle takip edilecek.

Bayram trafiği başlıyor

Mübarek Ramazan’ın sonuna geldik. Yarın arife, pazar günü bayram. Bu yıl hafta sonuna rastladığı için tatilcilerin pek hoşuna gitmese de yine de Ramazan çıkışı ile birlikte tatile akının başlayacağını, çevremize bakarak anlayabiliriz.

Bu gece yarısından itibaren, otoyol, devlete ait Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de ücretsiz. Siz siz olun, “Otoyol, köprüler bedava. İstanbul da tatilde boşalmıştır. Şöyle bir arabamla İstanbul’a gideyim” diye düşünmeyin. Otoyolda onarım işleri var. Özellikle İstanbul’a gidiş yönü, geceleri Gebze bölgesinden kapalı. Bayram tatiliniz yollarda ziyan olabilir.

Bugün İstanbul yönünden Ankara yönüne yine on binlerce araç üzerimizden geçecek. Otoyolun pek tadı yok. Araçların büyük bölümü D-100’ü kullanacak, İzmit’in içine yönelecektir. D-130, Körfez Köprüsü’ne rağmen dolacak. Sapanca yolu da çok ağır trafik yükü ile karşılaşacak.

Ramazan çıkışı, bayram tatili başlıyor. Bizim bölgemiz çok etkilenecek. Bayram tatilinde özellikle Kandıra yolunda önlem almak, hız ve hatalı sollama denetimleri yapmak da bence şarttır. .

