Başkan, Donanma Komutanını ağırladı

Ziyaret nedeniyle Donanma Komutanı Tatlıoğlu’na teşekkür eden Karaosmanoğlu, günün anısına seramik bir vazo hediye etti. Şeref defterini imzalayan Tatlıoğlu da, Karaosmanoğlu’na Gölcük Tersanesi’nde yapılan masaüstü saati hediye etti.

“KOCAELİ HER GÜN GELİŞEN VE GÜZELLEŞEN BİR KENT”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının terasından İzmit Sahili hakkında Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu’na bilgi veren Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin Yaklaşık 3 500 araç kapasiteli ücretsiz otoparkın İzmit merkezi için ne kadar önemli olduğundan da bahsetti. Kocaeli ve Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri hakkında bilgi vermeyi de ihmal etmeyen Karaosmanoğlu, “Kocaeli her gün gelişen ve güzelleşen bir kenttir. Vatandaşımızın mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz” dedi.

“DÜNYA ÜZERİNDE BARIŞI HÂKİM KILMAK İÇİN ÇABA SARF EDİYOR”

Donanma Komutanlığının ve tersanesinin Kocaeli için çok önemli olduğunu da vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Donanmamız şehrimizin için çok önemli bir değeridir. Gözümüz gibi kıymetlidir. Büyükşehir olarak bize ihtiyaç duyulan her durumda askerimizin yanındayız. Donanmamız ülkemizde ve dünya üzerinde barışı, huzuru ve güvenliği hâkim kılmak için yoğun çaba sarf ediyor” diyerek sözlerini tamamladı. Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu da, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.