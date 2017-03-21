  • BIST 89.809
  • Altın 145,136
  • Dolar 3,6167
  • Euro 3,9083
  • Kocaeli 6 °C

Başkan elektrik sorununa el attı

»
Başkan elektrik sorununa el attı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 1,5 yıldır elektriksiz yaşam mücadelesi veren Kaban ailesine yardım elini uzattı.

Mustafa Kaba tapulu arsasının üzerine yaptığı prefabrik eve 1 buçuk yıldır elektrik alamadı.

Uzun süre kirada kalan 5 çocuk babası Mustafa Kaba kirasını ödeyemeyince Körfez Hacı Osman Mahallesi Kaptan Sokak’ta kendisine ait olan arsaya prefabrik ev koydu. Kaba, Körfez Belediyesi’nden elektrik verilebilir yazısını aldığını, Büyükşehir Belediyesi’nin de kapı numarasını verdiğini; ama SEDAŞ’ın 1 buçuk yıldır elektrik vermediğini ileri sürdü.

7 kişilik ailenin bu prefabrik evde elektrik yaşadığını belirten Kaba olayı şöyle anlattı:

"Kendimi düşünmüyorum çocuklarım çok mağdur oluyor. Mum ışığında derslerini çalışırken çok zorlanıyor, televizyon izlemek için başka evlere gidiyorlar. Yetkililerin bana yardım etsini istiyorum" dedi.

Elektrik gelecek

Olayla ilgilenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Vatandaşın sıkıntısı bizim sıkıntımız.Gerekli işlemler tamamlanıp elektrik verilecek.Bu gibi olaylardan haberimiz olmuyor.Eletrik gelecek   çocuklar rahat ders çalışacak" dedi.

Binali ASLAN

bu-barakda-kaliyorlar.jpgkapi-mumarasi-verilmis.jpg

Bu haber toplam 2364 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 3
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Karaosmanoğlu: “Gençlik için çalışmaya devam edeceğiz”22 Mart 2017 Çarşamba 16:32
  • Körfez Devlet Hastanesi'ne 100 adet fidan dikildi22 Mart 2017 Çarşamba 16:19
  • Hakan Höbek 'evet' için sahada22 Mart 2017 Çarşamba 16:01
  • Çocuk istismarı, velilere anlatıldı22 Mart 2017 Çarşamba 15:23
  • En güzel yöresel yemekler yarışıyor22 Mart 2017 Çarşamba 15:19
  • 7 yaşındaki çocuk kazada can verdi22 Mart 2017 Çarşamba 14:53
  • Kocaeli Anadolu’da zil sesi değişti, ortalık karıştı22 Mart 2017 Çarşamba 14:19
  • Çayırova'da bir ailenin yardım çığlığı22 Mart 2017 Çarşamba 13:03
  • Kocaeli nüfusunun sadece yüzde 30’u...22 Mart 2017 Çarşamba 12:15
  • “Taksim TRİO” müzikseverlerle buluşuyor22 Mart 2017 Çarşamba 12:02
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti