  • BIST 101.058
  • Altın 140,014
  • Dolar 3,5535
  • Euro 4,0325
  • Kocaeli 21 °C

Başkan İsmail Yıldırım,"Sizlere layık birer insan olacağız"

»
Başkan İsmail Yıldırım,"Sizlere layık birer insan olacağız"
Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bu kapsamda, ilçeye adını da veren ilk Türk amirali Karamürsel Alp, mezarı başında anıldı.

Daha sonra Atatürk Anıtındaki törende konuşan Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kurtuluş Savaşı'nda Karamürsel halkının büyük kahramanlıklar gösterdiğini belirterek, "İlçemizin işgali esnasında düşmanın mermisine, süngüsüne göğsünü siper eden, Karamürsel'in kurtulduğu günü göremeyen şehitlerimiz, kahramanlarımıza Allah, rahmet etsin. Bugün kanınızla sulanan bu topraklarda huzur ve refah içerisinde yaşayan bizler, sizlere layık birer insan olacağımıza söz veriyoruz." ifadesini kullandı.

Törene, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Sadık Eroğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Cumhuriyet Savcısı Yusuf Canik, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, siyasi ilçe başkanları, meclis üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. 

20170704_2_24542156_23727746.jpg

Bu haber toplam 325 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uykuda şok! Ağaçlar yıkıldı, elektrik telleri koptu04 Temmuz 2017 Salı 12:02
  • Vatandaşa büyük kolaylık04 Temmuz 2017 Salı 11:39
  • İrem Derici, Kocaeli Fuarı’nı sallayacak04 Temmuz 2017 Salı 11:23
  • Şehitlerimiz için okunan Yasin’ler yüz bini aştı04 Temmuz 2017 Salı 11:21
  • Kimya Mühendisleri Odası:‘Bonzai, ölümcül bir kimyasaldır’04 Temmuz 2017 Salı 10:59
  • KOSKEM’den Rip Akıntısı uyarısı04 Temmuz 2017 Salı 10:44
  • KOSKEM sahillerde kuş uçurtmuyor04 Temmuz 2017 Salı 10:32
  • Sıcaktan etkilenen martı ve baykuş hayata döndü04 Temmuz 2017 Salı 10:27
  • Karamürsel Şenliği’nde Gölcüklü Demet sahnede04 Temmuz 2017 Salı 09:06
  • Kocaeli'de bugün ve yarın hava nasıl olacak?04 Temmuz 2017 Salı 08:59
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti