Başkan İsmail Yıldırım,"Sizlere layık birer insan olacağız"

Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bu kapsamda, ilçeye adını da veren ilk Türk amirali Karamürsel Alp, mezarı başında anıldı.

Daha sonra Atatürk Anıtındaki törende konuşan Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kurtuluş Savaşı'nda Karamürsel halkının büyük kahramanlıklar gösterdiğini belirterek, "İlçemizin işgali esnasında düşmanın mermisine, süngüsüne göğsünü siper eden, Karamürsel'in kurtulduğu günü göremeyen şehitlerimiz, kahramanlarımıza Allah, rahmet etsin. Bugün kanınızla sulanan bu topraklarda huzur ve refah içerisinde yaşayan bizler, sizlere layık birer insan olacağımıza söz veriyoruz." ifadesini kullandı.

Törene, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Sadık Eroğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Cumhuriyet Savcısı Yusuf Canik, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, siyasi ilçe başkanları, meclis üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.