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Başkan Karabacak, Diyarbakırlılara referandumun önemini anlattı

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Başkan Karabacak, Diyarbakırlılara referandumun önemini anlattı
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Diyarbakır Üçpınar Köyü Derneği’nde referandumun önemini anlattı. 

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Diyarbakır Üçpınar Köyü Derneği’nde yaptığı konuşmada, geçmişte yaşanan oyunlara dikkat çekerek, “Dünyaya hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalayan zihniyet, bugün de Türkiye Cumhuriyeti üzerinde aynı oyunları oynayarak ülkemizi bölmek istiyorlar” dedi.

16 Nisan’da yapılacak olan referandumun önemini anlatan Başkan Karabacak, “1900’lü yıllarda Osmanlı’yı bölen, batı zihniyeti, dün de 15 Temmuz’da aynı oyunlarla ezanlarımızı susturmak, bayraklarımızı indirmek istediler. Ama bizler millet olarak bayrağımıza sahip çıktık, ezanımıza sahip çıktık, geleceğimize sahip çıktık. Şimdi önümüzde 16 Nisan’da yapılacak referandum var. Güçlenmemizi istemeyen batı zihniyeti yine aynı oyunlarla halkımızı kandırmaya çalışıyorlar. İç işlerimize karışan, hayır bu sistemi değiştiremezsiniz diyen batı zihniyeti halkımızı göz ardı ediyor. 15 Temmuz’da topa, tüfeğe, uçağa karşı duran b u halk 16 Nisan’da da gerekli cevabı verecektir.Sizlerin de katkı ve destekleriyle bu millet bu zihniyete bir tokat daha atacaktır.Son kararı millet verecektir" diye konuştu.

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