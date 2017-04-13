  • BIST 90.500
  • Altın 152,101
  • Dolar 3,6744
  • Euro 3,9089
  • Kocaeli 17 °C

Başkan Karabacak, “Evet diyen de hayır diyen de bizimdir”

»
Başkan Karabacak, “Evet diyen de hayır diyen de bizimdir”
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, 16 Nisan’da yapılacak referanduma ilişkin olarak “Terör örgütleri ve destekçilerini bir tarafa bırakalım, onun dışında evet diyen de hayır diyen de bizim vatandaşımızdır, herkesin demokratik hakkına saygı duyarım”

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, 16 Nisan’da yapılacak referanduma ilişkin olarak “Terör örgütleri ve destekçilerini bir tarafa bırakalım, onun dışında evet diyen de hayır diyen de bizim vatandaşımızdır, herkesin demokratik hakkına saygı duyarım” dedi. 

Atölyede çalışan personeli ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar dileyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak öğle yemeğini işçilerle birlikte yedikten sonra, işçilerle bir süre sohbet etti.

Başkan Karabacak, yeni anayasa ve partili cumhurbaşkanlığı sisteminin millet tarafından onaylanmasıyla birlikte Türkiye'nin artık koalisyonlu dönemleri geride bırakacağına vurgu yaparak, “Yeni yönetim sistemiyle birlikte iş dünyamız istikrara kavuşacak. Uzun soluklu hükümetlerle birlikte sanayicimiz de güçlenecek, siz üreten vatandaşlarımız da güçlenecek. Türkiye olarak hep birlikte kazanacağız. Biz 80 milyon biriz ve beraberiz, ayrımız gayrımız yok, bu bir parti seçimi değil, bu bir yönetim sistemi seçimidir. Burada içişlerimize karışan ve bakanlarımızla yurttaşlarımıza faşist davranışlarda bulunan Avrupa ülkelerini, terör örgütlerini ve destekçilerini bir tarafa bırakıyorum. Partisinin liderine inanan veya mevcut sistemden memnun olup ta yeni sisteme hayır diyen vatandaşlarımıza ve demokratik haklarına saygı duyuyorum. Evet oyu veren de hayır oyu verende bizim gözümüzde birdir. İnşallah 16 Nisan ülkemiz adına güzel sonuçlar doğuracaktır. Sizlere işlerinizde kolaylıklar diliyorum” dedi.

Bu haber toplam 54 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli’de yol çizgileri yenileniyor10 Nisan 2017 Pazartesi 13:07
  • Yukarı Hereke’ye kapalı pazar yapılıyor10 Nisan 2017 Pazartesi 13:02
  • Tramvay tel montajında sona doğru10 Nisan 2017 Pazartesi 10:21
  • Ulus Semt Polikliniği’nin temeli atıldı10 Nisan 2017 Pazartesi 09:38
  • Başkan Doğan Diyadin’de09 Nisan 2017 Pazar 14:40
  • DP Genel Başkanı Uysal İzmit’e geldi08 Nisan 2017 Cumartesi 13:50
  • Kızıltepe’de çevre düzenlemeleri devam ediyor07 Nisan 2017 Cuma 22:56
  • Bilgi Küpü Kolejinde okuma bayramı06 Nisan 2017 Perşembe 17:14
  • Bakan açıkladı! İşteTürkiye'nin FETÖ bilançosu03 Nisan 2017 Pazartesi 19:30
  • Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyor03 Nisan 2017 Pazartesi 18:00
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti