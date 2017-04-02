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Başkan Karabacak Roman vatandaşlarla buluştu

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Başkan Karabacak Roman vatandaşlarla buluştu
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak roman vatandaşlar ile bir araya geldi. 

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak Türkiye Romanlar Konfederasyonunun Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezinde düzenlediği “Ağlayan Gözler Kutsal Topraklarda” programına katıldı. Başkan Karabacak, “ Roman kardeşlerimizle etle tırnak gibiyiz.” diyerek AK Parti hükümetleri döneminde romanlara önemli ayrıcalıklar tanındığına vurgu yaptı.

Roman vatandaşların Türkiye için önemine vurgu yapan Başkan Karabacak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Romanların ülkemize kattığı çok şey vardır. Türkiye'yi romansız düşünmek içimizi karartmaya yeter. Roman kardeşlerimiz AK Parti’nin yaptığı açılımlara çok şey borçludur. Bugün Romanlar geleceğe daha umutla bakıyorsa bugün bu ülkede yaşayan herkesle her anlamda eşitlik konusunda seslerini daha hür ve net bir şekilde ifade edebiliyorsa bunda öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve AK Parti hükümetinin çok büyük katkısı vardır. Roman kardeşlerimizde bunun farkındadır. 16 Nisan’da yapılacak olan referandumda siz değerli roman kardeşlerimizden vereceğiniz güçlü “evet” kararıyla ülkemizin geleceğine katkı ve desteklerinizi bekliyoruz. Geceniz hayırlara vesile olsun.” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

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