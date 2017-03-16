Başkan Karabacak, sağlık çalışanlarını yemekte ağırladı

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, sağlık çalışanlarını yemekte ağırladı.

Darıca Belediyesinde düzenlenen yemeğe, Darıca Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi Hikmet Yaşar, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık Sen) Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım ve sendika yönetim Kurulu üyeleri ile bölgede görev yapan sağlık çalışanları katıldı. Yemeğin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi Hikmet Yaşar selamlama konuşmasında tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlarken, kendilerini bu güzel ortamda bir araya getiren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a teşekkür etti. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da sağlık çalışanlarının günün 24 saatinde büyük özveri ile çalıştığına dikkat çekerek böyle bir kutlama da bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade etti. Başkan Karabacak daha sonra konuşmasında hükümetin geçmişten bugüne yapmış olduğu hizmetler ve referandum süreci ile ilgili bilgiler aktardı. Ak Parti iktidarının 15 yıldır hem yerelde hem de genelde muhtıralar ve parti kapatma gibi bir çok sıkıntılara rağmen çok büyük projelere ve çok güzel hizmetlere imza attığının altını çizdi.

Sandıkta kaybedenlerin çözümü sokakta aradığını bunun en iyi örneğinin gezi olayları olduğunu ifade eden Başkan Karabacak bugün de aynı uygulamanın “Hayır” cephesi tarafından yapılmak istendiğini söyledi. Başkan Karabacak, referandumun çok farklı bir seçim olduğuna vurgu yaparak, “Artık partileri bir tarafa bıraktık. Bu seçim başbakan seçimi değil, milletvekili ve belediye başkanlığı seçimi değil, bir sistem değişikliği ile alakalı yapmamız gereken değişiklik. Ben buradan CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum, 'Eğer siz bu ülkeyi seviyorsanız, bu ülkenin güçlenmesini, bu ülke insanının birlik ve beraberliğini istiyorsanız bu Avrupa bu sistem değişikliğine 'Hayır' diyorsa gelin siz 'Evet' deyin. Çıkın bunu kamuoyunda deklare edin. Bu ülkenin dirliği, beraberliği için beraber olalım bu noktada. Yarın siz adayınızı belirleyin hükümet seçimlerinde size güvenen, inanan her Türk vatandaşı oy verecekse hiç sorun yok ama bugün birlik zamanı" dedi.