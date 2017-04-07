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Başkan Karabacak,'Engeller sevgiyle aşılır'

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Başkan Karabacak,'Engeller sevgiyle aşılır'
Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi (DAREN) tarafından açılan filografi sergisinde engelli vatandaşların eserleri yer aldı.

Gebze Center'da bulunan Sanat Atölyesi’nde sergi, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın katılımıyla açıldı.

Bakır tel örme sanatı olarak bilinen filografi sanatından eserlerin bulunduğu sergi, 09 Nisan Pazar akşamına kadar açık kalacak.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, burada yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür etti.

"İlçe Halk Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte düzenlediğimiz filografi kursunu başarıyla tamamlayan engelli kardeşlerimizin emeklerinin gün yüzüne çıktığı bu serginin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diyen Karabacak şunları söyledi:

"Her alanda olduğu gibi engelli üyelerimize el sanatları hususunda kendilerini geliştirmek, özgüvenlerini pekiştirmek, sosyal yaşamda destek olmak ve aynı zamanda ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek için düzenlediğimiz filografi kursunun amacına ulaştığını ve engelli kardeşlerimizin çok güzel eserler ortaya çıkardıklarını görüyoruz.

Engeller sevgiyle aşılır, engelli kardeşlerimizi topluma kazandırma adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada sadece kurumların değil, her bireyin de bilinçli bir şekilde engelli kardeşlerimize ve ailelerine destek olmaları gerekir. Sergimizin hayırlı uğurlu olması temennisiyle, bir kez daha emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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