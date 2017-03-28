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Başkan Karabacak’tan kapalı pazar müjdesi

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Başkan Karabacak’tan kapalı pazar müjdesi
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ilçede yapımına başlanacak iki adet kapalı pazar müjdesini verdi. 

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ve Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaettin Erattır Osmangazi Mahallesi salı pazarı esnafıyla bir araya geldiler. Pazarcı esnafın katıldığı kahvaltıda bir selamlama konuşması yapan Başkan Karabacak, birisi Darıca merkezde diğeri Nenehatun Mahallesi’nde olmak üzere iki kapalı pazar yapacakları müjdesini verdi.

ÜCRETSİZ SERVİS

Programda konuşan Başkan Başkan Karabacak, “Bizim önceliğimiz esnafımızın evine ekmek götürmesi için daha rahat ortamda çalışmasına imkan sağlamak, aynı zamanda vatandaşımızın daha iyi şartlarda Pazar yapmasına imkan sağlamak. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor, Darıca Camii Mahallesi’nde projeleri tamamlanan kapalı Pazar projemizi yakında hayata geçiriyoruz. Nenehatun Mahallesi’nde ise alanını belirlediğimiz ikinci semt pazarının proje çalışmalarına başladık. Bu kapalı pazar yerlerine ulaşım için diğer mahallelerden ücretsiz servis uygulamamız olacak” dedi.

UZUNLUĞU 15 KM

Başkan Karabacak ilçedeki diğer çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, “Uzunluğu 15 kilometre olacak Darıca Gebze Metrosu için 2018 de ilk kazma vurulacak. Yaklaşık 1000 dönümlük askeri alanın tahsisi yapıldı. Bu alanda okul kampüsü, kamu binaları yapımı, Çamlıca Camii benzeri büyük bir cami ve külliye ile halkımızın istifade edeceği rekreasyon alanları gibi önemli projeler hayata geçecek. Sizlerden bu büyük projelerin devamı ve istikrar için 16 Nisan’da yapılacak olan referandumda 'evet' diyerek ülkemizin her alandaki kalkınmasına destek olmanızı istiyoruz. Yeni anayasa ile bölgesinde lider, güçlü bir Türkiye’nin temellerini atacağız" diye konuştu.

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