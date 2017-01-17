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Başkan Karabacak,‘Yeni Anayasaya evet’

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Başkan Karabacak,‘Yeni Anayasaya evet’
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, koordinasyon toplantısında bir araya geldiği muhtarlarla 2016 yılını değerlendirip, ilçede devam eden çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. 

Geçtiğimiz yılın başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak hatırlanacağını ifade eden Başkan Karabacak, “Özellikle 15 Temmuz sürecinde tüm halkımızın birlik ve beraberlik içinde canını hiçe sayarak vatanı ve istikbali için darbecilere karşı koyması, tarih boyunca unutulmayacak. O gece vatan savunmasında şehit düşen kahramanlarımız ve yaralanan gazilerimizi asla unutmayacağız. Bizlerde 27 gece boyunca halkımızla birlikte demokrasi nöbetleri tutarak 15 Temmuz sürecinde meydanları boş bırakmadık. Bu bağlamda siz değerli muhtarlarımızı da hep aramızda gördük. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

"Şimdiden hayırlı olsun"
2017 yılının ülke adına güzel gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmasını temenni eden Karabacak, “Önümüzde anayasa değişiklik paketini içeren bir referandum var. Ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacağına inandığımız maddeleri de içeren bu mini anayasa paketi umuyorum ki halkımızın büyük çoğunluğunun oyuyla kabul edilerek yürürlüğe girecektir. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan seçimlerin bölgemizde ve ülkemizde birlik ve beraberliğimizi zedelemeyecek şekilde tamamlanması umuduyla, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Karabacak ayrıca Darıca Belediyesi’nin 2016 yılında yaptığı hizmetlerle ilgili kısa bir sunum yaparken, devam eden projeler hakkında da bilgilendirmede bulundu.

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