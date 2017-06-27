Başkan Karamürsel’e kendi arabası ile gitti, Halk Plajında yüzdü

İzmit’teki bazı ziyaretlerin ardından, yine kendi kullandığı arabası ile Karamürsel’e gitti. Karamürsel’de Başkan Yıldırım ile buluşup, Halk Plajında yüzdü.
Karaosmanoğlu, “Araba kullanmayı seviyorum. Özellikle bayram günlerinde trafik sakin olunca kendi arabamı kendim kullanıyorum. Böylelikle hizmetimdeki arkadaşlarım da bayram tatilini yapabiliyorlar” dedi.
Başkan Karaosmanoğlu tatil için Antalya’ya gidiyor
“Tramvay müteahhidi şehri üzmenin bedelini ödeyecek”
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