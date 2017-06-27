Başkan Karamürsel’e kendi arabası ile gitti, Halk Plajında yüzdü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, deniz sezonunu açtı. Başkan Karaosmanoğlu, dün sabah Yuvacık’taki evinden kendi arabasını kendisi kullanarak ayrıldı.

İzmit’teki bazı ziyaretlerin ardından, yine kendi kullandığı arabası ile Karamürsel’e gitti. Karamürsel’de Başkan Yıldırım ile buluşup, Halk Plajında yüzdü.

Karaosmanoğlu, “Araba kullanmayı seviyorum. Özellikle bayram günlerinde trafik sakin olunca kendi arabamı kendim kullanıyorum. Böylelikle hizmetimdeki arkadaşlarım da bayram tatilini yapabiliyorlar” dedi.

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