Başkan Karaosmanoğlu, anneleri spora teşvik etti 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Evden Okula, Haydi Anneler Spora” projenin geldiği son nokta için bilgilendirme aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Evden Okula, Haydi Anneler Spora” projesinin geldiği son nokta hakkında detaylı bir sunum aldı. Gebze çalışma ofisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ve Proje Koordinatörü Nagihan Malkoç’un katıldığı toplantıda, ilçelerde ve okullarda sürdürülen çalışmalar tek tek ele alındı.

Kadınları spora yönlendirme ve metabolik rahatsızlıkları sporla önlemek için geliştirilen “Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi’ni” geliştirdiklerini vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu projemiz annelerimizin ve ailelerin yaşamında olumlu değişimlere yol açıyor. Gerçekleştirilen bu çalışmalar çağımızın adeta salgını haline gelen dengesiz beslenmenin ve bunun kaçınılmaz sonucu olan obezitenin önüne geçilmesi ve anlatılması önemlidir. Genç kuşakların, daha küçük yaşlarda bilinçlendirilerek sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi de hedefimizdir. Kocaeli çapında toplumsal bilincin uyandırılması önce annelerimizi bu konuda bilinçlendirmekle mümkün olabilir. Gelecek nesillerin sağlıklı olabilmesi annelerimizin elindedir” açıklamasını yaptı.