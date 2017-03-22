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Başkan Karaosmanoğlu, başarılı sporcularla buluştu 

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Başkan Karaosmanoğlu, başarılı sporcularla buluştu 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ulusal ve uluslararası arenada Türkiye’ye büyük başarılar getiren Kağıtsporlu sporcuları başarılarından dolayı plaketle onurlandırdı. 

Türkiye’nin en büyük amatör kulüpleri arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor kulübü, başarılı sporcularını ödüllendirdi. Antikkapı Restorantta düzenlenen geceye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı ve Kağıtspor Kulüp Başkanı Ali Yeşildal, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, KASKF Başkanı Murat Aydın, Kağıtspor Kulübü Yöneticileri, çok sayıda sporcu ve davetli katıldı. 

Antikkapı Restoran'da düzenlenen "Kocaeli Şampiyonlarıyla Buluşuyor” gecesinde ulusal ve uluslararası resmi spor müsabakalarında derece elde eden 133 sporcunun tek tek isimleri okunarak sahneye davet edildi. Sporcular, sahneye çıkarak davetlileri selamlamayı da ihmal etmedi. Gecede konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un gösterdiği başarılar, topladığı madalyalar göğsümüzü kabartıyor. Gururlanıyoruz, övünüyoruz. 2004 yılında Seka Kağıtspor kulübünün bünyemize dahil olmasıyla, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü adını vermiştik. Yeniden yapılanan Kağıtspor, o zamanlar 7 olan branş sayısını bugün 30’a; 130 olan lisanslı sporcu sayısını ise 72 bin’e çıkarmış. Bu sayı ile, Türkiye’de en fazla lisanslı sporcuya sahip olan, spor kulübü haline gelmiş. Bu kadar sporcumuzun olması, aslında bu kadar gencimizi de sokaklardan, Kötü alışkanlıklardan çektiğimizi, sporla birlikte beden ve ruh eğitimi almalarını sağladığımızı da gösteriyor” şeklinde konuştu.

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