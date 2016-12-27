Başkan Karaosmanoğlu, ‘’Bu okul artık devletin emin ellerindedir’’

Başkan Karaosmanoğlu, 15 Temmuz’dan sonra devlet tarafından el konulan ve Şehit Hasan Kaya Kız İmam Hatip Lisesi olarak eğitim hayatına devam eden okulu ziyaret etti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 15 Temmuz’dan sonra devlet tarafından el konulan eski adıyla Fatih Koleji, bu eğitim-öğretim yılındaki ismi Şehit Hasan Kaya Kız İmam Hatip Lisesi’nde inceleme yaptı. 445 öğrencisi ve 34 öğretmeni bulunan eğitim kurumuna gerçekleştirdiği inceleme öncesi bir açıklama yapan Başkan Karaosmanoğlu, “FETÖ terör örgütü bir ihanet şebekesidir. Bu okulda onlara hizmet eden bir kurumdu. Fiziki şartları yerinde olan bu okul, milletin malıydı ve artık devletin emin ellerindedir” dedi.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN ARKASINDAKİ OKULLARDANDI

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da hazır bulunduğu ziyarette öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştirildi. Darıca Kaymakamı Karaman, 15 Temmuz darbesinin arkasındaki FETÖ’nün okullarından birisinde olduklarını ifade ederek, “Bugün bu tür okulların geçişini başarıyla sağlayan ilçelerden birisiyiz. Devletimizin tüm kurumları olarak burada hummalı bir çalışmayla bu okulumuzu belli bir noktaya getirdik” ifadelerini kullandı. Darıca Belediye Başkanı Karabacak da, “Eğitim kadromuzun çok güzel işlere imza atacaklarına inanıyorum. Bizlerde elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız” açıklamasını yaptı.

ÇOCUKLARIMIZI BASİRETLİ YETİŞTİRECEĞİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da yaptığı açıklamada, “Müdürümüz ve okulumuzdaki öğretmen arkadaşlarımızla burası eskisinden daha kaliteli bir eğitim yuvası olacaktır. Bugün yapacağımız inceleme sonrası okuldaki eksiklikleri gidereceğiz. Kendi çocuğumuzu bize saldırtan bu zihniyetin bulduğu tüm boşlukları kapatacağız. Çok uyanık olacağız ve yavrularımızı basiretli yetiştireceğiz. 15 Temmuz gecesi bu hainleri milletimiz bir gecede sildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan değil de başkası olsaydı, Cumhuriyetimiz de bir gecede teslim olmuştu. Cumhurbaşkanımızın sesine kulak veren milletimiz ve emniyet güçlerimiz bu darbecilere gereken dersi verdi. Türkiye de 15 Temmuz sonrası kendine geldi” diye konuştu.

MİLLETİN İRADESİ ARTIK BU OKULDA

Milletin iradesi artık Şehit Hasan Kaya Kız İmam Hatip Lisesi’nde diyen Başkan Karaosmanoğlu konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bu okul ve diğerleri zaten milletin malıydı. Halkımızın paralarıyla yapılmıştı. Milletimizin ve evlatlarımızın faydalanacağı bu okuldaki eksiklikleri Valiliğimiz, Kaymakamlığımız ve Büyükşehir olarak hep birlikte çözeceğiz. Bununla birlikte öğretmenlerimizden de isteğim okulumuzda okuyan tüm öğrencilerimizle ve aileleriyle yakından ilgilenmesidir. Bu okulda okuyan öğrencilerimiz ve ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız buradaki imkânlardan faydalanacaktır.”

PROJE OKULU İÇİN BAŞVURUDA BULUNULACAK

Darıca’daki okul Şehit Hasan Kaya Kız İmam Hatip Lisesi’nde Spor Salonu, yüzme havuzu, yurdu ve sineması da bulunuyor. Okul bu yıl Şubat ayında Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje okullarından biri olmak için başvuruda bulunması da bekleniyor. Şu anda ülke çapında 164 adet proje okulu bulunuyor. Proje okulu olmak için okulun yurt, spor salonu gibi imkânlarının yanında fiziki şartlarının da uygun olması gerekiyor. 52 sınıflık okulun 18 sınıfı derslik olarak kullanıyor.

