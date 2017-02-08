Başkan Karaosmanoğlu, Derince Kaymakamı Yılmaz’ı konuk etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sakarya Vali Yardımcılığı görevinden Derince Kaymakamlığına atanan Akın Yılmaz'ı konuk etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 1 Aralık 2016 Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesi ile Sakarya Vali Yardımcılığı görevinden Derince Kaymakamlığına atanan Akın Yılmaz'ı makamında kabul etti. Tanışma amaçlı gerçekleştirilen ziyarette Başkan Karaosmanoğlu, yeni görevinde Yılmaz'a başarılar diledi.

Derince Kaymakamlığı görevine atandıktan sonra çalışmalara başlayan Akın Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na gerçekleştirdiği tanışma amaçlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yerel yönetimler noktasında Valilik başta olmak üzere kaymakamlarımızla da koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, "Derince ilçemize güzel hizmetler yapıyoruz. Bunda inanıyorum ki sizin de katkınız olacak. Devletimizin kurumları olarak milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü halkımızın hizmetkarıyız" dedi.

Başkan Karaosmanoğlu daha sonra PTT Calısanları Dayanısma Derneği Kocaeli Il Baskanı Mustafa Bayraktar ve Kocaeli'ye yeni atanan PTT Bas Muduru Adnan Sert'i makamında ağırladı. Başkan Karaosmanoğlu, Bayraktar ve Sert'e görevlerinde başarılar diledi. Bayraktar'dan gerçekleştirdikleri dernek faaliyetleri konusunda bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu, "PTT çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Kardeşlerimizin vefakarca çalışmalarını takdirle karşılıyorum" dedi.

Kendisini zaman ayırarak makamında kabul eden Karaosmanoğlu'na teşekkürlerini sunan Baş Müdür Adnan Sert, "Bundan sonra da ilkelerimiz doğrultusunda vatandaşımıza yüksek performansla hizmet edeceğiz" vurgusu yaptı.

Görüşme karşılıklı görüş alışverişinin yapılmasıyla sona erdi.