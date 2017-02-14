Başkan Karaosmanoğlu, Gebze Emlak Konut okulunu ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Emlak Konut İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Emlak Konutları İlk ve Ortaokulu'nu beraberindeki heyetle ziyaret etti. Okul Müdürü Harun Özkan’ın karşıladığı ve eğitim genel düzeyi hakkında bilgi verdiği birliktelikte, öğrencilerin Karaosmanoğlu’na ilgisi de görülmeye değerdi.

Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Ben de kendimi öğretmen olarak görüyorum. Çocuklarımıza karşı çok büyük bir sevgim var. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kalbinde; Mazlum coğrafyaların, insan onuruna yaraşır var olmanın, lider bir ülkenin, medeniyet ve medeniyetimizin sevgisi ile heyecanı olmalıdır. Geleceğe dair daha büyük beklentilerimiz var. Milletçe lider bir ülke, güçlü bir Türkiye irademiz var. 2023’ten, 2053’ten, 2071’den bahsedebiliyoruz. Bu ideallerimizi bu yavrularımızla gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

(İG-RFK-Y)