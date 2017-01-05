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Başkan Karaosmanoğlu, KO-MEK kursiyerlerini ziyaret etti

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Başkan Karaosmanoğlu, KO-MEK kursiyerlerini ziyaret etti
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük’te faaliyetlerini sürdüren KO-MEK kurs merkezlerini gezerek eğitim alan kursiyerlerle bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, KO-MEK kurs merkezlerinin Gölcük şubelerini ziyaret etti. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve AK Parti İlçe Başkanı İdris Alp’in de katıldığı ziyaretlerine sanat ve kaynak atölyesi'nden başlayan Başkan Karaosmanoğlu, idarecilerden, kurs öğretmenlerinden ve öğrencilerden yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

SORUMLULUK ALIYORUZ

Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Mesleki anlamda eksiklikleri bulunan vatandaşlarımıza dönük açtığımız bu tür kurslar, bir süre sonra onların hayatlarına nasıl olumlu yansıdığını görmekteyiz. Gerek hobi gerekse meslek öğretme anlamında KO-MEK’le birlikte sorumluluk alıyoruz” diye konuştu.

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