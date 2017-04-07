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Başkan Karaosmanoğlu, KOİF'17 stantlarını gezdi 

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Başkan Karaosmanoğlu, KOİF'17 stantlarını gezdi 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli 17’nci Kariyer Günleri ve İstihdam Fuarı’ndaki stantları tek gezerek katılımcılarla yakından ilgilendi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli 17’nci Kariyer Günleri ve İstihdam Fuarı’ndaki stantları tek gezerek katılımcılarla yakından ilgilendi. Firma temsilcilerine fuara katıldıkları için teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Ülkemizin, hatta gelişmiş-gelişmemiş bütün dünya ülkelerinin en büyük sorunu istihdamdır. Ama ondan da sorunlu olan bir şey varsa o da istihdam edilecek nüfusun kariyerlerinin belirlenmesi ve bu konu üzerine de yetiştirilmesidir” dedi.

Firma yetkilileriyle sektörlerindeki gelişmeler hakkında bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu, “Bu fuar, pazardaki iş gücü üzerindeki arz ve talebin uyumlu hale getirilmesidir. Dolayısıyla bu fuarlar hem piyasanın beklentisi olan kariyerlerin ve ihtiyacın ne olduğunu hem de arz edilen iş gücünün ne olduğunu bilme ve bu ikisini uyumlaştırma noktasında büyük önem taşımaktadır. Çünkü işsizlik konusunda asıl mesele nitelikli iş gücü oranını arttırmaktır. Örneğin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin meslek edindirme kursları ile bugün 44 kurs merkezimizde 315 farklı branşta 455 bin kursiyere ulaştık. Katılımcıların bazıları bunları hobi olarak görürken, bazıları da ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Bu alanda nüfus oranına göre Türkiye’de birinci, kurslaşma oranına göre ikinciyiz. Ve yetişmiş ara eleman konusunda kentimiz sanayisine, ciddi katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Başkan Karaosmanoğlu, “Bugün fuarımızda 103 fabrika ve 7 kurum olmak üzere 110 firmanın katılımı ile 140 stant yer alıyor. Başta öğrencilerimiz olmak üzere daha nitelikli iş arayan gençlerimiz ve işsizlerimiz, burada yatırımcılarımızla buluşarak hem istihdam konusundaki talepleri inceleyecekler, hem de kendi durumlarını artılarını, eksilerini, gözden geçirmiş olacaklar. Firmalarımız da doğrudan iş arayanlarla bağlantı kurarak, toplumun taleplerini görme şansı yakalayacaklar. İnanıyorum ki kamu kurumlarımız, istihdam ve eğitim konusunda yetkili kurumlarımız da; İnsan gücümüzün potansiyelini ve eksiklerini irdeleme imkanına kavuşarak eksikleri giderebilmek için yapılması gerekenleri burada tartışacak, bütün dünyanın ihtiyacı olan bu konu hakkında çözüm yolları üretecekler. Bizim yani yerel yönetimlerin vazifesi nitelikli iş gücü sayısının arttırılmasına katkı sağlamak, istihdam konusunda destek olmaktır” şeklinde konuştu.

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