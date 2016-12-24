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Başkan Karaosmanoğlu, "Mardin’e desteğimiz sürecek’’

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Başkan Karaosmanoğlu, "Mardin’e desteğimiz sürecek’’
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Mardin Kızıltepe Kaymakamlığına atanan Ahmet Odabaş’ı makamında ağırlarken, “Mardin’e desteğimiz sürecek” dedi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Mardin Kızıltepe Kaymakamı Ahmet Odabaş’ı Gebze çalışma ofisinde konuk etti. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Ayhan’ın da eşlik ettiği ziyarette, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Mardin’de gerçekleştirdiği çalışmalar ve projeler için yeni atanan Kaymakam Odabaş, Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Mardin’e desteğimiz sürecektir. Kardeşlerimizin ihtiyaçlarına asla duyarsız kalamayız. Gerek bilgi ve tecrübe gerekse proje bazında elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.  Görüşme daha sonra bölgede ki son durum ve buna bağlı olarak gelişmelerin ele alınmasıyla sona erdi.

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