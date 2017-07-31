Başkan Karaosmanoğlu, Orhan Mahallesi heyetini ağırladı 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Orhan Mahallesi Muhtarı Salim Acarsoy ve azalarını makamında ağırladı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Nazmi Balaban’ın yerine seçilen Salim Acarsoy ve azalarını makamında kabul etti. Nazmi Balaban’ın çok iyi bir insan olduğunu ve görevi müddetçe vatandaşlarla yakından ilgilendiğini belirten Karaosmanoğlu, “Mekanı cennet olsun. Mahallesindeki herkese yetişmeye ve yardımcı olmaya çalışan muhtarımızdı” dedi.

Orhan Mahallesi Salim Acarsoy’u göreve gelmesinden dolayı tebrik eden ve başarılar dileyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “İnanıyorum ki çok çalışarak ve vatandaşlarımızın her derdine derman olacak çözümleri bularak rahmetli Nazmi Balaban muhtarımızı aratmayacaksınız. Göreve gelerek büyük bir sorumluluk aldığınızı da ifade etmek isterim” açıklamasını yaptı.

Büyükşehir yatırımlarının muhtarlarımızla birlikte koordine ettiklerini de belirten Karaosmanoğlu, “Özellikle gençliğimize ve kadınlarımıza dönük projelerde muhtarlarımız daha aktif olmalıdır. Mahallelerdeki kadınlarımızın spor yapmalarına olanak sağlamada çalışmalarımız var. Muhtarlarımızdan özellikle “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesine destek vermesini istiyorum” diye konuştu.

15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi üzerine de değerlendirmelerde bulunan Başkan Karaosmanoğlu, “Bugün bütün dünyanın gözü üzerimizde. Türk milletinin ülkesine, vatanına ve demokrasisine sahip çıktığını yedi düvel birden gördü. Hükümetinin, devletinin ve cumhurbaşkanının arkasında olduğunu bir kez daha ispat etti. Birlik ve beraberliğimiz dosta düşmana bütün dünyaya verdiğimiz en güzel cevaptır. Bu anlayışta mahallerimizde olgunlaşmaktadır” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.