Başkan Karaosmanoğlu oyunu kullandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, oyunu kullandı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Gübretaş İlköğretim Okulu 1094 nolu Sandıkta oyunu eşi Behiye Karaosmanoğlu ile kullandı.

'SANDIK BÜYÜK BİR NİMETTİR'

Okulda ki diğer sandıkları gezen ve görevlilere başarılar dileyen Karaosmanoğlu, "Bugün Türkiye'de 50 milyonu geçkin vatandaşımız sandığa gidiyor. Sandık büyük bir nimettir. Demokrasinin olmazsa olmazıdır. Kocaeli sandığa büyük ilgi gösterecek ve iradesini sandığa yansıtacaktır. Milletimizin tercihi hepimizin başını gözünün üzerindedir. Bu halk oylamasının Türkiye'mize ve bütün insanlığın yararına olmasını, sonuçlarının da bereketli olmasını Allah'tan temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.

Çiğdem ARMAĞAN