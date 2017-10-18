Başkan Karaosmanoğlu, polislerle bir araya geldi 

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Yenidoğan Sümer Polis Merkez Amirliği’ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Karaosmanoğlu, “İstanbul ve Ankara’nın geçiş güzergâhında, ülkemizin en önemli limanlarına ve sanayi tesislerine sahip olan muhteşem bir kentte yaşıyoruz. Hızla büyüyen ve gelişen Kocaeli, ülkemizin parlayan yıldızlarından birisidir. Bu müstesna şehirde, huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak bunu emniyet güçlerimizin ortaya koyduğu fedakârlıklar sayesindedir” açıklamasını yaptı.

Batı ülkeleri başta olmak üzere bu büyüklükteki ve özellikteki dünyadaki diğer şehirlerdeki suç oranlarına bakıldığında Türkiye’nin ve Kocaeli’nin tam bir güven ve istikrar adası durumunda olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, “Komşularımızın ve diğer ülkelerin halini görüyoruz. Unutmamak gerekir ki yakın bir zamanda bu güzel ülkemizi parçalamak ve işgal edilmesine olanak sağlamak isteyen hainler çıktı. Çok şükür ki milletimiz ve vatansever emniyet güçlerimizle 15 Temmuz darbe girişimini derdest ettik” diye konuştu.

Birliktelik yapılan sohbetin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.