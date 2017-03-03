Başkan Karaosmanoğlu, Reflex Akademi’yi ziyaret etti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 'Teşhislerini Modern Tıp Merkezleri ve Tam Teşekküllü Hastanelerden yapmak koşuluyla'' el ve ayak tabanı - yüzeyi ve iç-dış kenarlarındaki noktalara sistematik tekniklerle uygulanan masajların yapıldığı Reflex Akademi’yi ziyaret etti.

REFLEKSOLOJİ MERKEZİ’NDE İNCELEME YAPTI

Refleksoloji, başlı başına bir tedavi yönetimi olmamakla birlikte, Serebral Palsi (Beyin Felci), Spina Bifida, Gelişim Geriliği, Otizm-Asperger ve Rett Sendromu gibi rahatsızlıklarda modern tıbba yardımcı olmak amacıyla bu alanda hizmet veren bir terapi uygulama dalı olması nedeniyle bugünlerde bir hayli önem kazanmış durumda. Refleks Akademi ve Refleksoloji Merkezi sahibi aynı zamanda Terapi Uzmanı ve Klinik Refleksolog Bilal Yalçıner tarafından konuk edilen Başkan Karaosmanoğlu, merkezde incelemeler yaptı.

ACİL ŞİFA DİLEĞİNDE DE BULUNDU

Terapi almaya gelen vatandaşlarla sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam dileyen Karaosmanoğlu, kendilerinden rahatsızlıkları hakkında bilgi de aldı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Gültekin Görüm’ün de hazır bulunduğu ziyarette, Refleks Akademi sahibi Yalçıner’den bu dalın hangi rahatsızlıklarda faydalanıldığı bilgisini de Karaosmanoğlu’na detaylı bir şekilde ifade etti. Ziyaret, Karaosmanoğlu’nun vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetiyle son buldu.