Başkan Karaosmanoğlu STK’lar ile bir araya geldi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları ile olan görüşmelerini sürdürüyor.

Kent için gelişmelerin yanı sıra 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerine değerlendirme yapılan birliktelikte Başkan Karaosmanoğlu, Dilovası Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kadir Teke, Kümeevler Camii Dernek Başkanı Mustafa Fındık, Gebze İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Sedat Çelik ile yönetimleriyle bir araya geldi.

15 Temmuz’un sene-i devriyesinde şehitlerimizin, gazilerimizin ve o kara gecede bir olup hainlere karşı milletimiz ve kahraman emniyet güçleri tarafından gösterilen duruşun tüm dünyaya bir cevap niteliğinde olduğunu ziyaretlerde ifade eden Karaosmanoğlu, “Bizler, vatanını, bayrağını canının ötesinde tutan millî değerlerine sahip çıkan bir milletiz. Bu ülke ayakta ise bugün burada temsil edilen kimi elinde bayrak tutan, kimi tankın önüne yatan kendini düşmana siper eden yiğitlerin sayesindedir. Bu vatan bir ve bütünse bu yüce milletin bileğinde olduğu kadar, yüreğindeki gücün tesirindendir. İşte bu bilincin oluşmasında sizler gibi sivil toplum kuruluşlarının büyük emeği var. Allah hepsinden, hepinizden razı olsun. Bu vatan şehitlerimize, gazilerimize minnettardır” dedi.

249 VATAN EVLADI

O hayâsız akında 249 vatan evladı şehadet şerbeti içti diyerek sözlerine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Binlerce vatan evladı, kendini vatan için feda etti. Allah şehitlerimizin şehadetini kabul eylesin, gazilerimizden razı olsun. Boğazımda düğümlenen kelimelerin kifayetsizliği duygularımı anlatmaya inanın yetersiz kalıyor. Bizlerin en büyük tesellisi; şehitlerimizin uğrunda canını verdiği bu güzel vatanın ilelebet payidar kalacağı, “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, bilakis onlar diridirler, fakat siz hissedemezsiniz” ayetinde de belirttiği üzere, hep aramızda yaşayacak olmalarıdır” ifadelerini sarf etti.

Bir ay önce şehitler için “Duaya davet” aldı bir program başlattıklarını da belirten Başkan Karaosmanoğlu, “15 Temmuz’da şehit düşen 249 şehidimiz için 249 bin Yasin-i Şerif okuma hedefiyle yola çıkmıştık. Allah razı olsun hedefi aştık. Güzel yürekli insanlarımızla birlikte 450 bin Yasin-i Şerif’i geride bıraktık. Allah kabul etsin. 249 şehit verdiğimiz o kara gecenin üzerinden tam bir yıl geçti. Saatlerce konuşsam; ne acımı tarif edebilirim, ne de öfkemi dindirebilirim. Bu acının tesiri Çanakkale gibi, Kurtuluş Savaşı gibi yüzyıllar boyunca geçmez. Bu acının izi yüreklerimize mıh gibi çakılıdır. Bu parkta, bu izin önemli bir sembolü olacaktır. Böyle bir birlik, böyle bir beraberlik dünyanın inanın başka hiçbir yerinde yok. Zaten bu nedenle üstümüze geliyorlar, Türkiye’yi Suriyeleştirmek istiyorlar. Ama bilmiyorlar ki; kanımızın son damlasına kadar savaşacak ruha sahibiz” diye konuştu.

Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.