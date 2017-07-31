  • BIST 107.530
  • Altın 143,607
  • Dolar 3,5193
  • Euro 4,1285
  • Kocaeli 27 °C

 Başkan Karaosmanoğlu: “Tarih, demokrasi nöbetlerini yazacak”

»
 Başkan Karaosmanoğlu: “Tarih, demokrasi nöbetlerini yazacak”
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İstanbul Avrupa Yakası Rize-Der Genel Başkanı Yusuf Magunacı’yı ağırladı. 

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İstanbul Avrupa Yakası Rize-Der Genel Başkanı Yusuf Magunacı ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Sivil toplum kuruluşlarının hemşehrileri arasında kültürel ve yardımlaşma noktasında önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Toplumsal dinamiklerin güçlü olmasında STK’ların katkısı yadsınamaz. Bunun en güzel örneğini 15 Temmuz’da gördük ve yaşadık. Tarih STK’ların ve vatandaşlarımızın bu fedakârlıklarını, tutulan demokrasi nöbetlerini yazacaktır” dedi.

Demokrasi nöbetlerinin Türk halkının bağımsızlık karakterinin dünyaya ilan edilmesindeki önemine de vurgu yapan Karaosmanoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ve onun talimatlarıyla vatansever emniyet güçlerimizle birlikte milletimizin ülkesine sahip çıktığını bir kez daha gördük. Bir kez daha bayrak uğruna canlarını seve seve teslim eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Allah Türkiye'mizi bir daha böyle ihanet şebekelerinin tehdidine maruz bırakmasın. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız o kanlı darbe teşebbüsü başarılı olsaydı, Allah muhafaza karanlık ve tutsak bir sabaha uyanabilirdik. Hamdolsun ki milletimiz iradesini ortaya koydu, FETÖ Terör Örgütü’ne ve Batı’daki destekçilerine unutamayacağı bir ders verdi” diye konuştu. Birliktelik karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

Bu haber toplam 165 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bakan Eroğlu, 41 milyon TL’lik yatırımın temelini attı30 Temmuz 2017 Pazar 16:48
  • Miting için keyifli yolculuk30 Temmuz 2017 Pazar 15:57
  • Bakan Eroğlu o yorumlara Kocaeli'den yanıt verdi30 Temmuz 2017 Pazar 14:42
  • Bakan Eroğlu: Kocaeli destan yazacak30 Temmuz 2017 Pazar 13:57
  • Kartepe'ye teleferik izni30 Temmuz 2017 Pazar 13:43
  • Bakan Eroğlu,“Kocaeli her şeyin en iyisini hak ediyor”30 Temmuz 2017 Pazar 12:42
  • Su Bakanı çok önemli törenler için İzmit’te30 Temmuz 2017 Pazar 09:14
  • Sayısal Loto büyük ikramiye İzmit'e çıktı (29 Temmuz 2017)29 Temmuz 2017 Cumartesi 22:57
  • İşte DSİ'nin 41 milyon TL'lik yeni projeleri29 Temmuz 2017 Cumartesi 22:00
  • Derince ve Körfez’de araziler birleştiriliyor29 Temmuz 2017 Cumartesi 22:00
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti