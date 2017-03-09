Başkan Karaosmanoğlu, ''Türkiye güçlüyse Batı Trakya’da güçlüdür''

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Batı Trakya Türkleri Derneği Başkanı Lütfi Bodur ve yeni yönetimi makamında ağırladı.

Ülkemizde ki ve Batı Trakya’da ki gelişmelerin konuşulduğu birliktelikte Karaosmanoğlu, “Türkiye güçlüyse Batı Trakya’da güçlüdür” dedi.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ DAHA FAZLA MUHAFAZA EDECEĞİZ”

Batı Trakya Türkleri Derneği yönetiminin kendisini ziyaret etmesinden dolayı memnuniyeti dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bizeler bir bütünüz. Ülkemizin ayrılmaz bir parçasıyız. Çevre ülkelerimize baktığımızda gördüğümüz şudur ki, daha güçlü olmak için daha çok çalışmamız gereğidir. Birliğimizi ve beraberliğimizi dünden daha fazla muhafaza edeceğiz” şeklinde konuştu. Başkan Karaosmanoğlu ayrıca, derneklerin kendi içerisinde bölünmelerinin de doğru olmadığını belirterek, seçimlerde fikir bilirliğinin önemine de vurgu yaptı. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin yapılmasıyla sona erdi.