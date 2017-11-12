Başkan Karaosmanoğlu, Vodafone 39. İstanbul Maratonu’na katıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bu sene "Çocuklar İçin Koş" temasıyla 39. kez düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu’na katıldı. Farklı milletlerden, farklı ırklardan on binlerce kişi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek yürek olarak Asya'dan Avrupa'ya geçti. Binlerce kişinin akın ettiği Vodafone 39. İstanbul Maratonunun 8 kilometrelik halk koşusu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde koştuğu anlar muhteşem görüntülere sahne oldu.



100 BİNİN ÜZERİNDE KATILIM GÖZLEMLENDİ

Kocaeli’den çok sayıda vatandaşın da iştirak koşuya katılan Başkan Karaosmanoğlu’nun yanı sıra Vodafone 39'uncu İstanbul Maratonu'na Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar ve çok sayıda çocuk katıldı. Vodafone 39. İstanbul Maratonu'na katılan sporcu sayısının bu sene 100'den fazla ülkeden yaklaşık 100 binin üzerinde katıldığı da gözlemlendi.

KÖPRÜ ÜZERİNDE VATANDAŞLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Sultanahmet'te son bulan 42,195 kilometrelik maraton, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 250 metre gerisinden saat 09.00’da başladı. Köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş’a inen sporcular, Karaköy’e ulaştı. Galata Köprüsü’nden geçip Sirkeci’ye giden atletler, Sultanahmet’te finiş çizgisine ulaştı.

Halk koşusu için vatandaşlar saat 09.45'te Altunizade Köprüsü’nden başlayan halk koşusunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçtikten sonra Beşiktaş’a indiler. 8 kilometrelik halk koşusu, Dolmabahçe’deki Vodafone Park önünde son buldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile bir araya da geldi. Beraber yürüyen Yazıcı ve Karaosmanoğlu köprü üzerinde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.