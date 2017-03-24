Başkan Karaosmanoğlu, yaşlılarla bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Yaşlılar Haftası programında yaşlılarla bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Antikkapı Restoran’da bir program gerçekleştirdi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Bekir Köksal ve vatandaşlar katıldı. Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında yapılan program, Tuğçe Erenci tarafından gerçekleştirilen mini konser ile başladı. İkramların yapıldığı konser sonrasında 15 Temmuz ve Yaşlılık konsepti ile birlikte kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas tarafından bir gösteri düzenlendi.

Her insanın bir gün yaşlanacağını ve o günleri görmenin verdiği mutluluğu dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Allah hepimize yaşlanacağı günleri görmeyi nasip etsin. Güzel bir ömrün ardından en mutlu olduğumuz zamanlardır. Sizler bizim başımızın tacısınız. Hoş bende yaşlandım fakat hala enerjim içeride ilk günkü gibi duruyor. Bu vesileyle yaptığımız bu program ile yaşlılık haftasını tekrardan kutluyor ve hepinizin ellerinden tek tek öpüyorum’’ diye konuştu.