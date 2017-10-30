Başkan Karaosmanoğlu’ndan çat kapı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanın İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Mimar Sinan Mahallesinde faaliyetlerini sürdüren İyilik Kervanı Başkanı Asiye Gül’ün evine konuk oldu. Dernek üyeleri başta olmak üzere mahallede yaşayan kadınlarla da bir araya gelen Karaosmanoğlu, hizmetlerin memnuniyeti ve yeni ortaya çıkan talepler noktasında istişareler gerçekleştirdi. Kent genelinde mahalle mahalle kapı kapı gezerek yapılan hizmetleri yerinde inceleyen Karaosmanoğlu, “Dernek olarak yardımlaşma için omuz omuza canla başla çalışmanız bize güç ve enerji veriyor. Hafta içi hafta sonu demeden gecenizi gündüzünüzü iyilik için harcayan siz kadınlarımıza ayrıca çok teşekkür ediyorum” dedi.

“EL ELE VERİP HİZMET REKORUNA İMZA ATTIK”

Bizlerde sizler gibi kentimiz başta olmak üzere Gebze’de altyapı, üstyapı, tesis, konut, çevre, ulaşım, kültür, eğitim ve sosyal hizmetler alanlarında yoğun biçimde çalışıyoruz ifadelerini sarf eden Karaosmanoğlu, Mimar Sinan Mahallesinde yaşamlarını sürdüren kadınların sorularına da içtenlikle cevap verdi. Mahalleli kadınlarla olan sohbetinde sizler yardıma muhtaç insanlara çare olurken bizlerde hizmete susamış vatandaşımızın sorunlarına Kocaeli’de çare olduk diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Tüm kadrolarımızla el ele verip hizmet rekoruna imza attık. Gebze’miz hizmet yağmuru ile yeniden gülümsemeyi ve ayağa kalkmayı başardı” ifadelerini sarf etti.

“BİZ BUGÜNE KADAR MİLLETİMİZİN SESİYLE KONUŞTUK”

Hizmet için istişare gerekli vurgusu da yapan Karaosmanoğlu, “Her daim vatandaşımızın yanındayız. Bugünde sizlerle bir araya geldik. Artık şunu gönül rahatlığıyla söylüyoruz. Türkiye’ye model bir kentiz. Ama bu başarıyı bireysel olarak üstlenemeyiz. Bu bize yakışmaz. Bu başarı hepimizin, birliğimizin başarısıdır. Biliyoruz ki siyaset hizmet üretmek için yapılır. Asıl olan milletimizle gönül bağı kurmaktır. Vatandaşımızın duygularına, sözlerine, davranışlarına daima en üst seviyede değer vermektir. Bugüne kadar her türlü talebi, teklifi, tenkidi saygıyla ve ilgiyle dinleyip gereğini yerine getirdiysek bundan sonra da bu çizgimizden asla taviz vermeyeceğiz. Biz bugüne kadar milletin sesiyle konuştuk. Bizim gücümüz buradan geliyor. Bizim işimiz hizmet etmektir. Bu nedenle asla rehavete kapılmayacağız. Asla enerjimizi kaybetmeyeceğiz. Asla kolaya kaçmayacağız” diye konuştu.

“DERT DİNLEDİK, DERMAN OLDUK”

Hanım kardeşlerimizin yardıma muhtaç ailelere ulaşmada ki çabasını gördükçe çok mutlu olduğunu da sözlerine ekleyen Karaosmanoğlu, “Kocaeli’de bizlerde mahalle mahalle dolaşıyoruz. Vatandaşımızın sofrasına konuk oluyor, dertleriyle dertleniyoruz. Yeri geldi çizmelerimizi giydik, çiftçimizle tarlaya girdik. Toprağı biçtik, ekin ektik. Yeri geldi bir köy kahvehanesinde köylümüzle çay içip hasbihal ettik. Yeri geldi kapı kapı dolaştık. Sizler gibi dert dinledik, derman olduk. Sizlerin Anadolu kadınını temsil ettiğinizi görüyorum. Yüreğiniz çok büyük. Sizleri canı gönülden tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” ifadelerini sarf ederek açıklamasını tamamladı. Mimar Sinan Mahallesinde ki çocukların büyük ilgisine de karşılık veren Başkan Karaosmanoğlu, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.