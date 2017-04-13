Başkan Karaosmanoğlu’ndan doğalgaz müjdesi

Çoğunluğunu imar konularının oluşturduğu 140 maddenin görüşülüp karara bağlanacağı meclis toplantısında, 2016 yılı faaliyet raporu görüşülüp, 2016 yılı denetim raporunun sunumu yapıldı. İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığında yapılan meclis toplantısında 5 Encümen üyesi, 7’şer kişiden 9 ihtisas komisyon üyesi seçildi.
ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK
Karaosmanoğlu, “13 yılı geride bıraktık, 14’üncü yıla girdik. Büyükşehir Belediye Meclisimiz en üst karar olarak her zaman bizim için rehber oldu. Karşılıklı anlayış içinde kentin yararına ne yapabiliriz. Ben ve meclis üyelerimiz, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En güçlü ve örnek alınması gereken bir ekibimiz var. Halkımızı refahı kentimizin gelişmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Her geçen gün daha da ileri götürüyoruz ama yeterli görmüyoruz. Avrupa kentlerinden daha güzel hale getireceğiz, başladık önemli adımlar attık.” dedi.
KANDIRA KÖYLERİNE DOĞALGAZ GELİYOR
Doğalgazla ilgili müjdeler veren Karaosmanoğlu, “Anlaşma yaptık, İzgaz’ın önünü açtık, yardımlaşıyoruz. Kandıra sahillerine yakın köy-mahallelere doğalgaz vermeye başlıyoruz. Mayıs ayında çalışmalara başlayacağız; önümüzdeki kış birçok köye doğalgaz vermeye başlayacağız. Biraz geç kalsa da Akmeşe’ye başladık, biraz geç kalsa da yakın köylerden başlayarak doğalgaz vermeye başlayacağız.”dedi.
Karaosmanoğlu, şöyle devam etti
“Suyla ilgili denetimleri vatandaş bilsin. Bizim şebekeden musluktan akan su, pet şişe sularından daha kaliteli, garantili ve sağlıklı olduğunu iddia ediyor ve inanıyorum. Vatandaş hiç endişe etmeden suyunu içsin.”
ENCÜMEN:
Hasan Ayaz(AK Parti)
Ahmet Karaaslan(AK Parti)
Mevlüt Demir(AK Parti)
Mehmet Ali Karaaslan(AK Parti)
Nihat Değer(CHP)
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İHTİSAS KOMİSYONLARI:
İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Mehmet Zekeriya Özak
Sserap Bıçak
Murat Sabri Çakır
Ayşe Mamat
Engin Güzel
Murat Kılıç
Orhan Tanış
Plan ve Bütçe Komisyonu
Berna Abiş
Cafer Teyyar Demirdaş
İbrahim Bulut
Fatih Meral
Bülent Kanca
Hasan Numan Tonka
Engin Taşdemir
Ulaşım Komisyonu
Faik Recai Bayraktar
Sedat Kul
İsmail Aysu
Metin Söylemez
Murat Tunç
Vahit Eryılmaz
Zafer Şimşek
Hukuk Komisyonu
Emine Zeybek
Ufuk Ekinci
Ahmet Pehlivan
Özlem Ekşi Şahinkaya
İrfan Kurt
Hikmet Çelebi
Erdem Topçuoğlu
Çevre ve Sağlık Komisyonu
Hikmet Tuncay
Yakup Kaya
Sedat Kul
Ahmet Atlı
Adnan Balcı
Selattin Kabadayıoğlu
Erhan uysal
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Oya Tunçel
Aykut Bozkurt
Mustafa İltekin
Murat Ölmez
Serpil Yılmaz
Fikriye Çelik
Abdülkadir Honca
İsimlendirme Komisyonu
Zafer Arat
Raif Yıldız
Ergün Kahraman
Zeki Kurtuluş
Serpil Yılmaz
Abdülkadir Honca
Hakan Karakaş
Toplumsal Fırsat Eşitliği ve Engelliler Komisyonu
Özlem Ekşi Şahinkaya
Tuba Şensoy
Aykut Bozkurt
Orhan Keskin
Fulya Ebru Önder
Mustafa Öztürk
Serap Özmen
Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu
Adnan Balcı
Tuba Şensoy
Faruk Denli
Enver Aydemir
Habip Aşı
Recep Özbakır
Dilek Tan
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