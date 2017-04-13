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Başkan Karaosmanoğlu’ndan doğalgaz müjdesi

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Başkan Karaosmanoğlu’ndan doğalgaz müjdesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Nisan ayı Yoplantısı bugün yapıldı. 15.00’te başlayan toplantıda Encümen üyeleri ve ihtisas komisyonlarının seçimi yapıldı.

Çoğunluğunu imar konularının oluşturduğu 140 maddenin görüşülüp karara bağlanacağı meclis toplantısında, 2016 yılı faaliyet raporu görüşülüp, 2016 yılı denetim raporunun sunumu yapıldı. İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığında yapılan meclis toplantısında 5 Encümen üyesi, 7’şer kişiden 9 ihtisas komisyon üyesi seçildi.

ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

Karaosmanoğlu, “13 yılı geride bıraktık, 14’üncü yıla girdik. Büyükşehir Belediye Meclisimiz en üst karar olarak her zaman bizim için rehber oldu. Karşılıklı anlayış içinde kentin yararına ne yapabiliriz. Ben ve meclis üyelerimiz, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En güçlü ve örnek alınması gereken bir ekibimiz var. Halkımızı refahı kentimizin gelişmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Her geçen gün daha da ileri götürüyoruz ama yeterli görmüyoruz. Avrupa kentlerinden daha güzel hale getireceğiz, başladık önemli adımlar attık.” dedi.

KANDIRA KÖYLERİNE DOĞALGAZ GELİYOR

Doğalgazla ilgili müjdeler veren Karaosmanoğlu, “Anlaşma yaptık, İzgaz’ın önünü açtık, yardımlaşıyoruz. Kandıra sahillerine yakın köy-mahallelere doğalgaz vermeye başlıyoruz. Mayıs ayında çalışmalara başlayacağız; önümüzdeki kış birçok köye doğalgaz vermeye başlayacağız. Biraz geç kalsa da Akmeşe’ye başladık, biraz geç kalsa da yakın köylerden başlayarak doğalgaz vermeye başlayacağız.”dedi.

Karaosmanoğlu, şöyle devam etti

“Suyla ilgili denetimleri vatandaş bilsin. Bizim şebekeden musluktan akan su, pet şişe sularından daha kaliteli, garantili ve sağlıklı olduğunu iddia ediyor ve inanıyorum. Vatandaş hiç endişe etmeden suyunu içsin.”

ENCÜMEN:

Hasan Ayaz(AK Parti)

Ahmet Karaaslan(AK Parti)

Mevlüt Demir(AK Parti)

Mehmet Ali Karaaslan(AK Parti)

Nihat Değer(CHP)

--- ---

İHTİSAS KOMİSYONLARI:

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

Mehmet Zekeriya Özak

Sserap Bıçak

Murat Sabri Çakır

Ayşe Mamat

Engin Güzel

Murat Kılıç

Orhan Tanış

Plan ve Bütçe Komisyonu

Berna Abiş

Cafer Teyyar Demirdaş

İbrahim Bulut

Fatih Meral

Bülent Kanca

Hasan Numan Tonka

Engin Taşdemir

Ulaşım Komisyonu

Faik Recai Bayraktar

Sedat Kul

İsmail Aysu

Metin Söylemez

Murat Tunç

Vahit Eryılmaz

Zafer Şimşek

Hukuk Komisyonu

Emine Zeybek

Ufuk Ekinci

Ahmet Pehlivan

Özlem Ekşi Şahinkaya

İrfan Kurt

Hikmet Çelebi

Erdem Topçuoğlu

Çevre ve Sağlık Komisyonu

Hikmet Tuncay

Yakup Kaya

Sedat Kul

Ahmet Atlı

Adnan Balcı

Selattin Kabadayıoğlu

Erhan uysal

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu

Oya Tunçel

Aykut Bozkurt

Mustafa İltekin

Murat Ölmez

Serpil Yılmaz

Fikriye Çelik

Abdülkadir Honca

İsimlendirme Komisyonu

Zafer Arat

Raif Yıldız

Ergün Kahraman

Zeki Kurtuluş

Serpil Yılmaz

Abdülkadir Honca

Hakan Karakaş

Toplumsal Fırsat Eşitliği ve Engelliler Komisyonu

Özlem Ekşi Şahinkaya

Tuba Şensoy

Aykut Bozkurt

Orhan Keskin

Fulya Ebru Önder

Mustafa Öztürk

Serap Özmen

Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu

Adnan Balcı

Tuba Şensoy

Faruk Denli

Enver Aydemir

Habip Aşı

Recep Özbakır

Dilek Tan

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