Başkan Karaosmanoğlu’ndan KTO’ya ziyaret

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, dernek ve vakıflarının yanı sıra odaları da ziyaret ederek istişare yapmayı sürdürüyor. Her fırsatta kentin yönetimini ortak akılla yönetmek için irade ortaya koyan Karaosmanoğlu, son olarak Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Moralı ve yönetimini ziyaret etti. Üyelerinin gelişmesi ve yeni pazarlar bulmasında büyük öneme sahip Ticaret Odalarının çok önemli sorumlulukları olduğunu söyleyen Karaosmanoğlu, “Odalarımızın her daim yanındayız ve destekçisiyiz. Üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız” dedi.

Karaosmanoğlu, “İstişareye açık olan yerde yeni fikirler ortaya çıkar. İstişare yapmak Allah’ın emridir. Odalarımız, vakıflarımız ve STK’larımız demokrasinin beşiğidir. Bizler de sizleri çok önemsiyoruz. Kentimizin kimliği ve ticareti buralarda yoğruluyor. Dünyaya açılan güçlü Türkiye’nin stratejileri, bu merkezlerde olgunlaşıyor” diye konuştu.

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Moralı da, “Büyükşehir Belediye Başkanımızla her karşılaştığınız organizasyonda konuşmakla birlikte, kendisini bugün burada ağırlamaktan onur duyduğumuzu belirtmek isterim. Elbette ki Körfez hepimizin. Burada ticari hayatının yanı sıra sosyal hayatla ilgili çalışmalarımızı ilçe ve Büyükşehir Belediyemizle yürütmeye gayret ediyoruz. Bizden ihtiyaç duydukları beklentileri yerine getirmek için de çaba sarf ediyoruz. Bugün bizi ziyaret ederek vakit ayıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Körfez Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar gerçekten güzel çalışmalar yürüttüler. İşte bunlar istişare mekanizmasının iyi işlemesiyle birlikte ortaya büyük bir sinerjinin çıkmasıyla oldu. Kocaeli’ye ve Körfez ilçemize verdikleri hizmetler için başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte yine bu odanın Başkanı olarak devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez ilçesinde ortaya çıkan yeni talepler için sunulan önerilerin üzerinde çalışacaklarını söyledi. Karaosmanoğlu, “Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, mutlaka bir Türk işadamına rastlayabilirsiniz. Artık Afrika’dan Güneydoğu Asya’ya, Güney Amerika’dan Kafkasya’ya ve Avrupa’ya kadar pek çok yerde iş dünyamızın temsilcileri hem ülkemizi temsil ediyor, hem döviz kazandırıyorlar. Halen yerli ve yabancı çok sayıda firma kentimize yatırım yapmak istiyor. Bu da hükümetimizin başlattığı ve bizlerin de desteklediği istihdam destek kampanyasına çok olumlu bir ivme kazandırıyor. Bir ülkenin iş alemi güçlüyse o devlet güçlüdür. Biz de yerel yönetimler olarak bütün imkanlarımızla yatırımcımızın, üreticimizin, çalışanlarımızın velhasıl insanımızın yanındayız. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

Ziyaret fikir alışverişinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.