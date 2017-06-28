  • BIST 99.822
  • Altın 141,935
  • Dolar 3,5225
  • Euro 4,0071
  • Kocaeli 31 °C

Başkan Karaosmanoğlu'ndan 'Kurtuluş' mesajı

»
Başkan Karaosmanoğlu'ndan 'Kurtuluş' mesajı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yayınladığı bir mesajla İzmit’in kurtuluşunun 96’ncı yılını kutladı

Karaosmanoğlu'nun mesajı şöyle:

28 Haziran 1921 günü şanlı ordumuzun İzmit’e yeniden girişi ile kent düşman işgalinden kurtarılmış, halk bağımsızlığı kazanmanın coşkusu ile cadde ve sokakları doldurmuştu. 

Bu önemli günün yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Kocaelili hemşehrilerinin bu anlamlı gününü kutladı.

Başkan Karaosmanoğlu mesajında, “Bu gün 28 Haziran. İzmit’in kurtuluşunun 96’ncı yılını kutluyoruz.
Ne mutlu bizlere ki, ecdadımızın canı ve kanı ile bizlere emanet ettiği bu şehirde, bu cennet vatanda; huzur içeresinde yaşıyoruz. 

Bir karış vatan toprağı için canını seve seve veren bu aziz millet, bu şuurla ülkesine, bayrağına, dinine, namusuna sahip çıkmış; yurdunu düşmana çiğnetmemiştir. Kocaeli’nde kahramanca mücadele eden; Kara Fatma’yı, Yahya Kaptan’ı, Servetiye Kahramanları’nı ve bütün aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.
Bizler de bu şuur ile vatanımıza ve değerlerimize sahip çıkmalıyız.

Hürriyet ve istiklâl sadece sözle, sloganla, heyecanlı nutuklar atarak sağlanamaz.
Hürriyet ve istiklâl; büyük hedefler koyarak, çok çalışarak, şehrimize ve ülkemize yapılabilecek olanın en iyisini ve en güzeli yaparak sağlanır!

Hürriyet ve istiklâl, güçlü bir ekonomiyle, itibarlı bir dış politikayla ve büyük bir vizyonla sağlanır.

Allah, bu millete bir daha büyük acılar yaşatmasın. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin… Milletimizin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmasını nasip etsin. İzmit’imizin kurtuluşunun 96’ncı yılı kutlu olsun” dedi.

Bu haber toplam 147 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmit'in Bayramı28 Haziran 2017 Çarşamba 10:30
  • İzmit'in kurtuluş hikayesi.. Çifte işgal ve direniş 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:26
  • Başarı belgeleri Vali’den27 Haziran 2017 Salı 17:21
  • "İlhan Bayram içimizden biri"27 Haziran 2017 Salı 13:01
  • 10.00’da uğurlama, 16.00’da karşılama 27 Haziran 2017 Salı 12:38
  • Yarın açılıyor! Yıldızlar geçidi olacak27 Haziran 2017 Salı 10:57
  • Başkan Karaosmanoğlu tatil için Antalya’ya gidiyor 27 Haziran 2017 Salı 10:30
  • “Tramvay müteahhidi şehri üzmenin bedelini ödeyecek”26 Haziran 2017 Pazartesi 22:01
  • İşte tramvay ücreti26 Haziran 2017 Pazartesi 22:00
  • Gültepe’de yakında konutlar yükselecek26 Haziran 2017 Pazartesi 19:29
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti