Başkan Karaosmanoğlu'ndan 'Kurtuluş' mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yayınladığı bir mesajla İzmit’in kurtuluşunun 96’ncı yılını kutladı

Karaosmanoğlu'nun mesajı şöyle:

28 Haziran 1921 günü şanlı ordumuzun İzmit’e yeniden girişi ile kent düşman işgalinden kurtarılmış, halk bağımsızlığı kazanmanın coşkusu ile cadde ve sokakları doldurmuştu.

Bu önemli günün yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Kocaelili hemşehrilerinin bu anlamlı gününü kutladı.

Başkan Karaosmanoğlu mesajında, “Bu gün 28 Haziran. İzmit’in kurtuluşunun 96’ncı yılını kutluyoruz.

Ne mutlu bizlere ki, ecdadımızın canı ve kanı ile bizlere emanet ettiği bu şehirde, bu cennet vatanda; huzur içeresinde yaşıyoruz.

Bir karış vatan toprağı için canını seve seve veren bu aziz millet, bu şuurla ülkesine, bayrağına, dinine, namusuna sahip çıkmış; yurdunu düşmana çiğnetmemiştir. Kocaeli’nde kahramanca mücadele eden; Kara Fatma’yı, Yahya Kaptan’ı, Servetiye Kahramanları’nı ve bütün aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.

Bizler de bu şuur ile vatanımıza ve değerlerimize sahip çıkmalıyız.

Hürriyet ve istiklâl sadece sözle, sloganla, heyecanlı nutuklar atarak sağlanamaz.

Hürriyet ve istiklâl; büyük hedefler koyarak, çok çalışarak, şehrimize ve ülkemize yapılabilecek olanın en iyisini ve en güzeli yaparak sağlanır!

Hürriyet ve istiklâl, güçlü bir ekonomiyle, itibarlı bir dış politikayla ve büyük bir vizyonla sağlanır.

Allah, bu millete bir daha büyük acılar yaşatmasın. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin… Milletimizin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmasını nasip etsin. İzmit’imizin kurtuluşunun 96’ncı yılı kutlu olsun” dedi.