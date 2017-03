Başkan: “Kocaeli’den güçlü Evet çıkar”

16 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Başkanlığı’nda oluşturulan “Kocaeli Evet Platformu”nun ilk toplantısı dün akşam The Ness Otel’de yapıldı.

Her kesimden temsilcilerin davet edildiği bilgilendirme toplantısında Kocaeli Evet Platformu Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletin çoğunluğunun ‘Evet’ diyeceğine inandığını söyledi, “Ancak, hayır diyene de saygımız var” dedi. Platform yetkilileri, önümüzdeki süreçte benzer 3 toplantının daha yapılacağını açıkladı.

Yemekli olarak gerçekleşen toplantıya sanayi-işadamları, siyasetçiler, oda-sendika temsilcileri, bürokratlar ve medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Kocaeli eski Milletvekili Sefer Ekşi, Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, İSU, İZAYDAŞ, BELDE A.Ş Genel Müdürleri, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Çevik, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, KTO Başkanı Sibel Moralı, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir, Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, DP’nin eski il başkanları Ercüment Şahin ve Sinan Saral, işadamları; Nezih Erdem, İbrahim Aracı, Şerif Kanık, Cengiz Kavan, Sami Pekdemir ile Turan Sarı’nın da aralarında bulunduğu eski belediye başkanları ve farklı kesimlerden yaklaşık 500 davetli katıldı.

Evet Platformu’nun ilk toplantısında katılımcılara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili animasyonlar, vatandaşlarla yapılan röportajların yer aldığı filmler ve Anayasa değişikliği yapılacak maddeler sinevizyon gösterisi ile sunuldu.

Kocaeli'de 'Evet Platformu' çalışmalarına başlandı

BAŞKAN’DAN BİR SAATLİK KONUŞMA

Kocaeli Evet Platformu’nun Başkanlığı’nı üstlenen Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, tüm katılımcıların masalarını dolaştı, katılımları nedeniyle teşekkür etti. Salona girişte katılımcılara yakalara takılması için “Evet” yazan, platform çıkartmaları dağıtıldı. Büyük bölümü bu çıkartmaları takarken, davetlilerin bir bölümü de bu çıkartmaları almadı.

Başkan Karaosmanoğlu, yemek sonrası 1 saat 10 dakikayı bulan bir konuşma yaptı. Başkan, ağırlıklı olarak yaptıkları hizmetleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne neden evet denilmesi gerektiğini anlattı. Ülkemizin son yıllarda önemli aşama kaydettiğini, gerek batıdaki gerekse doğudaki komşularımıza göre, daha hızlı geliştiğini ve huzurlu olduğunu söyledi. Genç nüfusumuzun olduğunu, gençliğin yetiştirilmesi için herkese görev düştüğünü, her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini belirten Karaosmanoğlu, “Hayırsever insanlarımız, kurumlarımız var. Türk halkı olarak her zaman yenilik ve değişimden yanayız. 65 yaşındayım, ömrümün yarısını siyasetle geçirdim. Zayıf, tek başına hükümetler olmadığı için ülkemiz doğru dürüst kalkınamadı. Koalisyonlarda yapılan iktidar pazarlıkları yapılırdı. Güneş Motel örnekleri var. Ülkemizde 100 yılda 65 hükümet kuruldu. Batı Medeniyeti bizi çekemiyor; müthiş kıskançlık ve korkuları var. Türkiye’nin güçlenmesini bazıları kendileri için tehlike görüyor; güçlenirsek mamaları azalır diye düşünüyorlar. Cumhurbaşkanımız artık açık ve net olarak ABD’ye, PKK’yı destek verdiği için yanlış yaptığını söylüyor.” dedi.

TEK ELDEN İŞLER DAHA KOLAY YÜRÜTÜLÜYOR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde meselenin Cumhurbaşkanı yetkisi olmadığını meselenin yolu daha iyi açmanın, daha hızlı kararlar alınarak hareket edilmesi olduğunu belirten Karaosmanoğlu şöyle konuştu:

“Türk halkı ileri görüşlüdür. Halkımız adamın içinin kalbinin röntgenini çeker, duruşuna bile anlam verir. Biz halkımızı tanıyor ve değer veriyoruz. 15 Temmuz’un müthiş ekonomik zararları oldu; büyük belayı, Allah’a şükür atlattık, derste aldık.

Bu virüsü bünyemizden temizliyoruz, ihanet eden affedilmez. İzmit Körfezi’nde iki sevgiliyi buluşturduk. Kocaeli’de köyler dahil pek çok sorunu çözdük, susuz bir hanemiz yok, kanalizasyonu akan bir sokak bulamazsınız. Sahillerimizi pırıl pırıl yaptık; Avrupa sahillerinden daha güzel oldu. Sistemi değiştirdik, beldeleri birleştirdik şehrin yüzü güldü. Eski hamam eski tas olsaydı köylerimiz bu hale gelmezdi. Köylerimizin yüzde 20’si Avrupa köylerinden daha güzel oldu. Telefonum 24 saat açık; Beldelerde belediye başkanlığı yapmak zordur. Şimdi, Yuvacık Belediye Başkanı olduğum dönemden daha az yoruluyorum. Çünkü, bir sistem oturtuldu. İşler tek elden yürütülüyor. Türkiye’ye getirilecek yeni sistem de böyle. Ne söz verdiysek yüzde 90’ını yerine getirdik. Partizanlık yapmadık. Geçmişte CHP’li olan Kandıra Belediyesi’nin 1 milyon 200 bin TL’lik borcunu ödedik. Günübirlik partizanlığı vatandaş tasvip etmez.”

KOALİSYON İHTİMALİ ORTADAN KALKACAK

Anayasa değişikliği ile ilgili maddeleri okuduğunu ve salonda bulunanlara da okumalarını tavsiye eden Karaosmanoğlu, “Anayasa değişikliğinde önemli maddelerden birisi; koalisyon ihtimalini ortadan kaldırmasıdır. Bu sistemin önünü açar. Damar tıkanıklığını önler. Bu sistemde Cumhurbaşkanı halkın huzuruna çıkacak, karnesini alacak. Bu sistemde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ne kadar sorumluluğu varsa, hepimizin sorumluluğu var. Rejim değil, sistem değişikliği var. Mevcut sistemde zorluk, kriz çıkarıyor, yenilik değişim her zaman faydalıdır. Tek adamcılık yok. Güçlü bir kişinin yetki alması var. Millet uyandı; sigara kağıdı üzerine yazan politikacılar artık yok.” dedi.

“GÜÇLÜ BİR EVET ÇIKAR”

Kocaeli’den güçlü bir evet çıkacağına inandığını belirten Karaosmanoğlu, hayır diyenlere de saygısının olacağını belirtti. Kendisinin 6 seçim yaşadığını belirten Karaosmanoğlu, gelecekte yapılacak seçimlerde adaylık konusunda da mesaj verdi:

“Ben görev adamıyım; otur derler otururum. Yürü derler yürürüm. Kibiri, gururu sevmem, makam için eğilmem. Ben askerim, görev adamıyım. Kocaeli’nin her mahallesine her sokağına rahat rahat giriyorum. Biz Kocaeli ailesinin ferdiyiz. Her sofraya otururum. Samimi yaklaşımlarımızdan dolayı vatandaşımız bize dua ediyor.”