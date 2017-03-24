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Başkan Köşker akıllardaki sorulara tek tek yanıt verdi

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Başkan Köşker akıllardaki sorulara tek tek yanıt verdi
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Hürriyet Mahallesi sakinlerine 2B çalışmalarını anlattı. 

Mahalle sakinlerinin öneri ve taleplerini dinleyen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 2B ile ilgili çalışmalar hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirdi.

Çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Yıllardır çözülemeyen sorunda zor dönemlerin geride kaldı. Kimseyi mağdur etmeden bu sorunu çözebilmek adına ekiplerimiz yoğun bir çaba sarf ediyor. Kimseyi mağdur etmeden bu sorunu el birliğiyle çözeceğiz” dedi.

Başkan Köşker ayrıca, 16 Nisan’da gerçekleşecek olan halk oylamasında mahalle sakinlerinden iradelerine sahip çıkmalarını istedi. Başkan Köşker anayasa değişikliği ile ülkenin önünün açılacağını, bu nedenle parti ayırt etmeksizin herkesin ‘evet’ demesi gerektiğini ifade etti. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e Hürriyet Mahallesi ziyaretinde belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran, belediye meclis üyeleri ve Hürriyet Mahalle Muhtarı Ekrem Çakır eşlik etti.

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